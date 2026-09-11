Azzurre escluse dalle Medal Series ai Mondiali ILCA6, Italia in difficoltà

Azzurre in difficoltà ai Mondiali ILCA6, Italia esclusa dalle Medal Series

Le azzurre si sono trovate fuori dalle Medal Series ai Mondiali ILCA6, in una situazione di difficoltà che ha visto l’Italia non riuscire a ottenere un posto tra le prime dieci. La competizione, in scena questa settimana nelle acque della Contea di Dublino, ha visto un’assenza di vento influenzare il regolare svolgimento delle regate. Dopo tre giornate di Elimination Series, le italiane non hanno potuto partecipare alla fase finale, che ha decretato l’ingresso in medal series. Chiara Benini Floriani, pur rimanendo a quota 82.0 punti netti, ha perso posizioni, scivolando dall’undicesimo al dodicesimo posto. Emma Mattivi, invece, si è piazzata al ventunesimo posto, con un punteggio di 143.0, in linea con Giorgia Della Valle. La squadra azzurra, nonostante alcuni momenti di brillantezza, non ha potuto sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle regate.

La classifica e le prestazioni delle azzurre

La classifica generale ha visto la statunitense Charlotte Rose al comando con 30.0 punti, seguita da Emma Plasschaert con 39.0. La danese Anna Munch si piazza al terzo posto con 50.0, mentre la neerlandese Maxime Jonker arriva quarta con 55.0. Chiara Benini Floriani, pur non riuscendo a entrare nelle Medal Series, ha mantenuto un punteggio competitivo, in parità con la neozelandese Greta Plinkgton. La polacca Agata Barwinsk, al decimo posto, ha raccolto 79.0 punti netti. L’Italia, nonostante alcuni momenti di eccellenza, non ha potuto sfruttare al meglio le regate per ottenere un posto tra le migliori dieci.

La quinta giornata di competizioni, dedicata all’Elimination Series, ha visto svolgersi una sola regata, che ha decretato l’ingresso in medal series. L’Italia non ha potuto partecipare, con Chiara Benini Floriani che ha perso una posizione rispetto al giorno precedente. La sua performance, pur non sufficiente a garantire un posto tra le prime dieci, ha comunque mantenuto un punteggio competitivo. Sara Savelli e Matilda Talluri, invece, si sono piazzate rispettivamente trentasettesima e trentottesima, con punteggi di 167.0 e 174.0. La squadra azzurra, nonostante le difficoltà, ha mostrato momenti di eccellenza, come il successo nella Finale della Coppa, che ha visto gli italiani rispondere nel migliore dei modi.

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Le dichiarazioni di Giovanni De Gennaro

Secondo Giovanni De Gennaro, il risultato è stato un “apoteosi azzurra”, un riconoscimento del valore e della determinazione della squadra. Nonostante le difficoltà, l’Italia ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. La squadra, nonostante non abbia potuto partecipare alle Medal Series, ha comunque ottenuto risultati significativi, come il piazzamento di Chiara Benini Floriani e la performance di Emma Mattivi. La prossima sfida sarà Los Angeles 2028, dove l’Italia cercherà di migliorare i risultati ottenuti in questa edizione dei Mondiali ILCA6.

La situazione delle azzurre rimane complessa, con un’assenza di vento che ha influenzato le regate e limitato le possibilità di ottenere un posto tra le prime dieci. Chiara Benini Floriani, pur non riuscendo a entrare nelle Medal Series, ha mantenuto un punteggio competitivo, in parità con la neozelandese Greta Plinkgton. Emma Mattivi, invece, si è piazzata al ventunesimo posto, con un punteggio di 143.0, in linea con Giorgia Della Valle. L’Italia, nonostante le difficoltà, ha mostrato momenti di eccellenza, come il successo nella Finale della Coppa, che ha visto gli italiani rispondere nel migliore dei modi.