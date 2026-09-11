Cina e Indonesia si aggiudicano le gare individuali di speed a Guiyang

Atleti di Cina e Indonesia competono in gare individuali di speed a Guiyang, con prestazioni eccezionali

Un successo per la Cina e l’Indonesia a Guiyang

La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2026 a Guiyang ha visto la vittoria di due atleti rappresentativi delle nazioni asiatiche: l’indonesiano Antasyafi Robby Al Hilmi e la cinese Lijuang Deng. Nelle gare individuali, con il format della 4-lane competition, i due hanno dominato le rispettive categorie maschile e femminile, conquistando il successo in un evento che ha visto la partecipazione di atleti da tutto il mondo. Antasyafi Al Hilmi ha vinto la speed maschile con un tempo di 4.65, superando i padroni di casa cinesi Yongzhi Ling e Shouhong Chu, che hanno chiuso al secondo e terzo posto. Il risultato è stato particolarmente significativo per l’atleta indonesiano, classe 2007, che ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta nel circuito internazionale.

La Cina si conferma leader nella speed femminile

Nella categoria femminile, la cinese Lijuang Deng ha dominato la finale, registrando un tempo di 6.14, che ha lasciato senza fiato il pubblico di Guiyang. La climber, già argento a Parigi 2024 nella speed, ha svelato il suo potenziale in un contesto internazionale, superando l’ucraina Polina Khalkevych, che si è piazzata al secondo posto con 6.37. La prestazione di Deng ha acceso le emozioni del pubblico locale, che ha accolto con entusiasmo la vittoria della beniamina. La coreana Jimin Jeong e Hanareum Sung hanno completato il podio, rispettivamente al terzo e quarto posto.

Italia in campo con atleti in crescita

L’Italia ha visto partecipare diversi atleti, tra cui Matteo Zurloni, che ha raggiunto i quarti di finale, ma è stato eliminato proprio nella heat contro Antasyafi Al Hilmi. Luca Robbiati e Francesco Ponzinibio hanno invece raggiunto gli ottavi, segnando un buon inizio per la squadra azzurra. Giulia Randi ha raggiunto i quarti di finale, ma ha ceduto in una serie in cui era presente Lijuang Deng, che ha vinto la sua gara. Beatrice Colli, pur non riuscendo a superare gli ottavi, ha mostrato una buona capacità di adattamento al format di gara.

Pubblicità

Un evento che ha visto la partecipazione di atleti da tutto il mondo

Le gare individuali di speed a Guiyang hanno visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi continenti, con un mix di nazionalità e esperienze. Il format della 4-lane competition ha reso le competizioni più dinamiche e coinvolgenti, permettendo a tutti i partecipanti di mostrare al meglio le loro capacità. La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2026 si è aperta con un successo per la Cina e l’Indonesia, ma anche con la promessa di un’Italia in crescita, pronta a dare il suo contributo nel resto del torneo.

Antasyafi Al Hilmi: vincitore della speed maschile con 4.65

Lijuang Deng: vincitrice della speed femminile con 6.14

Matteo Zurloni: arrivato ai quarti di finale

Giulia Randi: raggiunta i quarti di finale