Un uomo confessa l’omicidio di una donna scomparsa 28 anni fa e rivela dove ha nascosto il corpo

Un uomo britannico ha confessato l’omicidio di una donna scomparsa 28 anni fa e ha rivelato dove ha nascosto il corpo.

Un uomo britannico confessa l’omicidio di una donna scomparsa 28 anni fa e rivela dove ha nascosto il corpo

Un uomo di 66 anni ha confessato l’omicidio di una donna scomparsa 28 anni fa e ha rivelato dove ha nascosto il corpo, durante un processo in un tribunale britannico. Trevor Dunkley, accusato di aver ucciso Patricia Lashley nel 1998, ha dichiarato di averla uccisa e di aver nascosto il suo corpo nel sottoterra della sua casa. La donna, madre di sette figli, era conosciuta dai familiari e dagli amici come Pat o Jade, e aveva relazioni in diversi punti del Regno Unido, utilizzando anche nomi diversi come Vanessa e Tricia. La confessione, resa durante un interrogatorio poliziesco, ha finalmente dato una risposta a una scomparsa che aveva lasciato la famiglia senza risposte per quasi trent’anni.

La confessione e la sua reazione

Durante l’udienza, Trevor Dunkley non ha mostrato alcuna emozione al riconoscere i fatti. Il suo avvocato, Balbir Singh, ha spiegato che la confessione è stata fatta durante un interrogatorio poliziesco. L’uomo ha raccontato di aver ucciso Patricia Lashley tra il 22 e il 28 settembre 1998 e di aver nascosto il corpo nel sottoterra della sua abitazione. Dopo alcuni mesi, ha riferito di aver gettato i resti ossei in contenitori di rifiuti durante una sua trasloco. La mancanza del corpo significa che i resti della vittima non sono ancora stati recuperati.

La confessione ha finalmente dato una risposta a una scomparsa che aveva lasciato la famiglia senza risposte per quasi trent’anni.

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La famiglia e la giustizia

La confessione ha permesso ai familiari di Patricia Lashley di ascoltare per la prima volta una spiegazione su ciò che era successo. Durante l’udienza, erano presenti diversi parenti della vittima, che hanno potuto sentire per la prima volta le parole dell’accusato. Il giudice Michael Chambers ha espresso il suo apprezzamento per il “coraggio” di Trevor Dunkley nel dichiararsi colpevole dopo quasi trent’anni. L’uomo, tuttavia, rimarrà in custodia fino al 6 novembre, data prevista per la sentenza. Il tribunale ha anche richiesto un rapporto preliminare e ha incoraggiato la collaborazione con l’inchiesta.

Il caso di Patricia Lashley, conosciuta per le sue connessioni in diversi punti del Regno Unito, ha rappresentato un mistero senza risposte per quasi trent’ anni. La confessione di Trevor Dunkley ha posto fine a questa incertezza, anche se la possibilità di trovare i resti della vittima rimane aperta. La sentenza, che potrebbe comportare una pena di vita, sarà annunciata a breve.

La donna, conosciuta come Pat o Jade, viveva a Dudley, in West Midlands, e aveva relazioni in diversi punti del Regno Unito. La polizia ha ritenuto che Trevor Dunkley conoscesse la vittima. La confessione ha reso possibile il risolvere un caso che aveva tormentato la famiglia per quasi trent’anni. Nonostante la confessione, i resti della vittima non sono ancora stati recuperati, e la famiglia attende con ansia la sentenza. Il giudice ha sottolineato il coraggio dell’accusato nel dichiararsi colpevole dopo quasi trent’anni. La pena prevista per l’omicidio è la pena di vita. Trevor Dunkley rimarrà in carcere fino al 6 novembre, quando sarà annunciata la sentenza. La confessione ha dato una risposta a una scomparsa che aveva lasciato la famiglia senza risposte per quasi trent’anni.

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