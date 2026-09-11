Enric Mas domina la diciannovesima tappa, Dunbar beffa Buitrago in un’azione di classe

Enric Mas e Eddie Dunbar in azione durante la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2026, con un momento di eccellenza

La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2026 si è conclusa con un risultato di grande impatto, segnato da un’azione di classe tra Enric Mas e Eddie Dunbar. Il ciclista irlandese ha vinto la prova con una gestione perfetta delle energie e una grande intelligenza tattica, superando il colombiano Santiago Buitrago in un momento cruciale della salita finale. Mas, leader della classifica generale, ha mantenuto il vantaggio e ha dimostrato una totale padronanza della gara, mentre i suoi principali rivali hanno visto ridursi le possibilità di ribaltare la situazione.

Una vittoria di maturità per Dunbar

Eddie Dunbar, con un voto di 9, ha messo in mostra una vittoria costruita con grande intelligenza e una gestione delle energie impeccabile. Non si è lasciato trascinare dall’attacco di Buitrago, mantenendo il proprio ritmo sulla salita e, nel finale, ha addirittura ripreso e staccato il colombiano. La vittoria rappresenta la terza vittoria alla Vuelta per l’irlandese, nella sua corsa preferita. La sua prestazione ha suscitato apprezzamenti anche da Giovanni De Gennaro, che ha definito la giornata “apoteosi azzurra”. La gestione delle energie di Dunbar ha permesso un attacco decisivo e vincente. Il ciclista ha dimostrato una grande capacità di calcolo, riuscendo a sfruttare al meglio le condizioni della salita e a mantenere un ritmo costante fino all’ultimo chilometro. La sua vittoria è stata una prova di maturità e di capacità tattica, che lo hanno portato a conquistare una posizione di rilievo nella classifica generale.

Un’azione di qualità per Mas

Enric Mas, con un voto di 7, ha avuto una giornata di totale gestione della maglia rossa. Nonostante i tentativi di Primož Roglič e Felix Gall, il ciclista spagnolo ha mantenuto il vantaggio e ha dimostrato una grande resistenza. La sua performance ha permesso di conservare intatto il vantaggio nella classifica generale, con Mas sempre più vicino al trionfo. La sua gestione della gara è stata impeccabile, anche se non ha visto alcun tentativo di attacco da parte dei suoi avversari.

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La resistenza di Mas ha reso difficile l’attacco dei rivali. Nonostante i tentativi di Roglič e Gall, il ciclista ha mantenuto il controllo della gara e ha dimostrato una grande capacità di resistenza. La sua gestione della maglia rossa è stata perfetta, permettendogli di mantenere il vantaggio e di proseguire nella sua corsa verso la vittoria finale. Primož Roglič, con un voto di 5, ha visto ridursi le sue possibilità di ribaltare la situazione. Le occasioni per riaprire la Vuelta diminuiscono sempre di più, e oggi lo sloveno non sembra avere le gambe per provarci davvero. L’attacco a inizio salita non ha prodotto conseguenze, e Mas è rimasto sempre al suo fianco. Per ribaltare la situazione, servirà un’impresa nell’ultima giornata di montagna.

Felix Gall, con un voto di 5, ha provato una progressione per testare gli avversari, ma non è riuscito a fare la differenza. Non sembra avere la brillantezza necessaria per mettere in difficoltà Mas o lo sloveno. Dovrà accontentarsi della terza piazza. La gara ha visto un’azione di grande qualità, con momenti di eccellenza che hanno reso la diciannovesima tappa un’esperienza indimenticabile per gli appassionati del ciclismo strada.