Il Barça ha 167,4 milioni di debiti e 98,76 di crediti con altri clubi

Il Barça ha debiti e crediti con altri clubi, dati al 30 giugno

Debiti e crediti del Barça con altri clubi

Al 30 giugno, il Barça ha un totale di 167,4 milioni di euro di debiti con altre entità sportive, ma ha anche diritti di credito per circa 98,76 milioni di euro derivanti da operazioni di trasferimento di giocatori. Questi dati emergono dal bilancio chiuso a fine giugno, che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana durante l’assemblea. Il club ha una situazione finanziaria complessa, con un equilibrio tra obbligazioni e crediti che riflette le operazioni di mercato negli ultimi anni.

La situazione finanziaria del Barça è in bilancio con debiti e crediti. I debiti sono divisi in due categorie: 115,8 milioni di euro a breve termine e 51,6 milioni a lungo termine. I crediti, invece, sono suddivisi in 53,52 milioni da riscuotere entro un anno e 45,24 milioni con scadenza superiore ai dodici mesi. Questi numeri mostrano una situazione in cui il club ha sia obbligazioni che diritti di credito, ma la complessità dei pagamenti e dei crediti richiede una gestione attenta.

Le operazioni di trasferimento e i debiti con i club di origine

Tra i giocatori che contribuiscono ai debiti del Barça, spiccano nomi come Dani Olmo, Raphinha, Jules Koundé, Lewandowski, Vitor Roque, Roony e Cuenca. Ogni giocatore ha un importo specifico da saldare, con Olmo che rappresenta il più alto debito con 34 milioni di euro. Altri giocatori, come Vitor Roque, hanno debiti con club come il Palmeiras, che deve 12,3 milioni di euro al Barça. Questi pagamenti sono previsti in base ai calendari concordati per ogni operazione di trasferimento. Il Barça ha già iniziato a saldare i debiti con i club di origine. I pagamenti a breve termine sono già in corso, e il club ha già iniziato a rispettare gli accordi stabiliti con i club di origine dei giocatori. Tuttavia, i debiti a lungo termine rimangono un tema di attenzione, poiché non sono ancora stati saldati e richiedono una gestione più lunga.

Pubblicità

La situazione finanziaria al 30 giugno e i movimenti estivi

Il bilancio chiuso al 30 giugno non include i movimenti di luglio, agosto e settembre, il che significa che la situazione potrebbe variare con l’arrivo di nuove operazioni. Nonostante ciò, i dati disponibili mostrano una situazione in cui il Barça ha un debito significativo, ma anche una cartera di crediti importanti. Questo equilibrio tra debiti e crediti è cruciale per la gestione finanziaria del club, soprattutto in un momento in cui la squadra si prepara a nuovi obiettivi. Il Barça dovrà gestire con attenzione la situazione finanziaria. La presentazione del bilancio durante l’assemblea sarà l’occasione per chiarire ulteriormente la situazione e spiegare eventuali evoluzioni. La gestione dei debiti e dei crediti rimane un tema chiave per la stabilità finanziaria del club, soprattutto in un contesto in cui le operazioni di mercato continuano a influenzare il bilancio.

Le prossime mosse del Barça

La prossima settimana, il Barça presenterà il bilancio completo e spiegherà eventuali evoluzioni. Questo momento sarà cruciale per i tifosi, che potranno comprendere meglio la situazione finanziaria del club. La gestione dei debiti e dei crediti continuerà a essere un tema centrale, soprattutto con l’arrivo di nuove operazioni e la preparazione per la prossima stagione.

Debiti totali: 167,4 milioni di euro

Crediti totali: 98,76 milioni di euro

Debiti a breve termine: 115,8 milioni di euro

Debiti a lungo termine: 51,6 milioni di euro

Crediti a breve termine: 53,52 milioni di euro

Crediti a lungo termine: 45,24 milioni di euro