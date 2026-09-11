Manuel Gonzalez domina la FP1 a Misano, Arbolino in top 10 nella Moto2

Manuel Gonzalez in sella alla sua moto durante la prima sessione di prove libere a Misano, con Tony Arbolino in posizione di classifica

Nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2026, Manuel Gonzalez si è distinto come il più veloce, segnando un tempo di 1:35.031. La pista, ancora umida, ha reso le condizioni di gara complicate, ma il pilota spagnolo ha saputo sfruttare al meglio le condizioni per ottenere il miglior tempo. La sua prestazione ha lasciato il segno, con un vantaggio di appena 0.035 secondi rispetto al compagno di scuderia Senna Agius, che ha chiuso al secondo posto.

La performance di Gonzalez ha messo in mostra la sua capacità di adattarsi alle condizioni di pista. La sua vittoria nella FP1 ha aperto le porte a una forte competizione nella classe Moto2, con i piloti che si sono confrontati in un contesto di alta tensione. La gara si è svolta in un clima di attesa, con gli spettatori che seguivano con interesse i primi tempi.

Tony Arbolino si piazza al settimo posto

Tra i piloti italiani, Tony Arbolino ha ottenuto un risultato di buona rilevanza, piazzandosi al settimo posto con un tempo che lo distanzia di 0.393 secondi dal leader. Il pilota della REDS Fantic Racing ha dimostrato una buona gestione della gara, anche se non ha potuto eguagliare le prestazioni dei migliori. La sua posizione nella classifica ha suscitato interesse, soprattutto considerando la sua recente forma e la sua capacità di rimanere in lotta per le posizioni di classifica.

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Arbolino ha dimostrato di essere un pilota in grado di competere a livello internazionale. Il suo settimo posto ha rappresentato un buon inizio per la sua stagione, anche se i tempi di gara hanno lasciato spazio a miglioramenti. I piloti italiani, come Luca Lunetta e Celestino Vietti, hanno chiuso rispettivamente al ventunesimo e al ventottesimo posto, con un gap significativo rispetto ai migliori.

La gara si avvia con un forte interesse per la classifica

La FP1 ha visto la partecipazione di diversi piloti, tra cui i due rappresentanti della CFMOTO Aspar Team, David Alonso e Daniel Holgado, che hanno chiuso rispettivamente al quarto e al quinto posto. La loro prestazione ha messo in luce la competitività della classe Moto2, con tempi che si sono avvicinati al limite. La gara ha visto anche la partecipazione di altri piloti, tra cui il campione del mondo Marc Marquez, che ha concluso la sessione con un tempo di 1:35.031, in linea con la prestazione di Gonzalez.

La gara si è aperta con un forte interesse per la classifica, con diversi piloti in lotta per le posizioni di testa. La prossima sessione, prevista alle 14:05, promette di essere altrettanto intensa, con i piloti che cercheranno di migliorare i loro tempi e di prendere posizione nella classifica. La gara si sta sviluppando in modo interessante, con un mix di prestazioni e strategie che potrebbero influenzare i prossimi sviluppi.