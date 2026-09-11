GP Montreal 2026: un test chiave per i Mondiali

Atleti in corsa su un percorso di 214,4 km a Montreal, Canada, in vista dei Mondiali

Un test chiave per i Mondiali

Il Grand Prix Cycliste de Montréal 2026 si prepara a vivere la sua 15ª edizione, in programma domenica 13 settembre, e quest’anno assume un significato ancora più importante: la classica canadese sarà infatti uno degli ultimi grandi test in vista dei Mondiali, che si correranno sullo stesso terreno tra poco più di una settimana. Nata nel 2010 con il successo di Robert Gesink, la corsa è ormai uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario WorldTour. Il percorso 2026 misura 214,4 chilometri ed è composto da 16 giri di un circuito di 13,4 chilometri, con oltre 4300 metri di dislivello complessivo.

Brandon McNulty in difesa del titolo

A difendere il successo dello scorso anno sarà Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG). Il belga, reduce da un ottimo campionato, dovrà affrontare una prova estremamente impegnativa, con un percorso che prevede una sequenza continua di strappi. Il tracciato inizia con la Voie Camillien-Houde, 1,67 km al 7,4%, seguita da un tratto di 780 metri al 6% con un tratto di 200 metri all’11%. Dopo la discesa arriva quindi l’Avenue Pagnuelo, 534 metri al 7,5%, seguita da un breve tratto pianeggiante e dalla discesa verso il rettilineo d’arrivo.

Il percorso di Montreal metterà alla prova la resistenza e la capacità di gestione della fatica degli atleti.

Tra i protagonisti della corsa, il grande favorito è Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), che torna a gareggiare proprio in Canada con l’obiettivo di rifinire la condizione in vista del Mondiale. Il belga dovrà però fare i conti con Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), reduce dal podio al Tour de France e particolarmente adatto a un tracciato così duro, e con Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), arrivato in Canada in grande condizione dopo il successo ai Mondiali di mountain bike e il trionfo al GP Industria & Artigianato.

Pubblicità

La competizione sarà un’occasione per valutare le condizioni e le strategie degli atleti in vista dei Mondiali.

Attenzione anche a Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), uno dei talenti più interessanti della nuova generazione. Tra gli altri uomini da seguire ci sono Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), chiamato a difendere il titolo, Juan Ayuso e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Maxim Van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe).

GP Montreal 2026: 15ª edizione, in programma il 13 settembre

Dislivello complessivo: oltre 4300 metri

Percorso: 214,4 km, 16 giri di 13,4 km