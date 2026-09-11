Il primo incidente grave al Gran Premio di Madrid

Un pilota si scontra contro una barriera durante le prove al Gran Premio di Madrid

Il Gran Premio di Madrid ha visto il primo incidente grave durante le prove della Formula 2, con il tailandese Tasanapol Inthraphuvasak che ha perso il controllo del suo monoplaza nella curva 19. L’incidente, avvenuto durante la prima sessione di prove, ha causato un piccolo incendio a causa del liquido versato dal veicolo, nonostante la barriera Safer installata al posto dov’è avvenuto l’impatto. Il pilota è riuscito a scendere rapidamente dall’auto, permettendo ai tecnici di intervenire senza ulteriori ritardi.

Un tracciato estremo e rischioso

Il circuito di Madrid, noto per le sue curve rapide e le frenate in apertura, ha messo in mostra i rischi che possono derivare da errori di guida. La combinazione di salite e discese, insieme a una serie di curve che richiedono una grande precisione, ha reso la sessione di prove estremamente impegnativa. Inthraphuvasak, pilota della squadra ART, ha perso il controllo del suo monoplaza, causando un impatto con la barriera. L’incidente ha messo in evidenza come il tracciato possa essere estremamente pericoloso, anche per i piloti più esperti.

Il tracciato di Madrid ha già dimostrato di essere uno dei più difficili del calendario. Kimi Antonelli, leader della Formula 1, ha definito il circuito “il più difficile del calendario”, mentre George Russell, suo compagno di squadra, ha aggiunto che è “il più arriesgato”. L’incidente di Inthraphuvasak ha confermato le loro parole, mostrando come il circuito possa essere estremamente pericoloso. Anche Van Hoepen, un altro pilota, ha subito un altro incidente poco dopo, perdendo il controllo del suo monoplaza nella zona della “Monumental”.

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La sessione interrotta e le conseguenze

La sessione di prove della Formula 2 è stata interrotta per diversi minuti a causa dell’incidente, con la suspensión che ha causato la chiusura della sessione dopo soli 30 minuti. Solo nei ultimi cinque minuti è stato possibile vedere altri piloti in pista. L’incidente ha reso evidente come il tracciato possa richiedere una grande attenzione e come i piloti debbano affrontare il rischio di bandiere rosse e interruzioni frequenti. Il tracciato di Madrid ha già causato due incidenti nella stessa sessione. Inthraphuvasak ha perso il controllo del suo monoplaza nella curva 19, causando un impatto con la barriera Safer. Poco dopo, Van Hoepen ha subito un altro incidente nella zona della “Monumental”, perdendo il controllo del suo monoplaza e toccando il suolo. L’incidente ha messo in luce come il circuito possa essere estremamente pericoloso, anche per i piloti più esperti.

Il Gran Premio di Madrid, pur con i suoi rischi, ha già conquistato l’attenzione del paddock e dei tifosi. Il tracciato, con le sue caratteristiche uniche, ha dimostrato come la Formula 1 possa offrire un’esperienza di guida estremamente intensa e coinvolgente. L’incidente di Inthraphuvasak, pur grave, ha anche dato un’idea di come i piloti debbano affrontare le sfide del circuito, con la consapevolezza che ogni errore può portare a conseguenze significative.

Il pilota tailandese Inthraphuvasak ha perso il controllo del monoplaza nella curva 19.

Il tracciato di Madrid ha causato due incidenti nella stessa sessione.

La sessione di prove è stata interrotta dopo soli 30 minuti.

Il circuito è stato definito “il più difficile del calendario” da Kimi Antonelli.