Italia fuori dagli Europei di basket 3×3 dopo sconfitta contro la Spagna

Squadra azzurra di basket 3×3 sconfitta 21-11 contro Spagna, eliminata dagli Europei 2026

L’Italia si è conclusa al secondo turno dei Europei di basket 3×3, dopo una sconfitta netta contro la Spagna per 21-11. La squadra azzurra, nonostante i tentativi di rimontare, non è riuscita a invertire la tendenza e si è vista privata della possibilità di proseguire nel torneo. La sconfitta, che arriva dopo la precedente sconfitta contro l’Olanda, ha già determinato l’eliminazione della squadra maschile, senza alcuna possibilità di spareggio.

sconfitta netta contro la Spagna

La partita contro la Spagna ha visto gli azzurri partire in svantaggio fin da subito. Gli spagnoli, grazie a un inizio di gara dominante, hanno sfruttato un problema fisico di Tio, che ha dovuto uscire per poco tempo, per portarsi sul 2-7 in poco più di due minuti. La squadra azzurra ha tentato di reagire, ma le soluzioni sono state rare e spesso estemporanee. A metà gara, il punteggio era di 13-6 a favore degli spagnoli, e la situazione non ha mostrato segni di miglioramento. La squadra azzurra non ha trovato una soluzione efficace per invertire la situazione. La mancanza di coerenza e la scarsa capacità di reagire alle pressioni avversarie hanno condotto alla sconfitta. La Spagna, invece, ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica, portandosi ai quarti di finale dove si contenderà la prima posizione nel raggruppamento contro i Paesi Bassi.

orgoglio finale di Cournooh

Nel finale, quando il punteggio era già di 18-6, è arrivato un sussulto d’orgoglio da parte di David Cournooh, che ha tentato di dare un’ultima spinta alla squadra. Tuttavia, il tentativo è risultato inutile. La Spagna, trascinata da giocatori come Zanca e de Blas, ha chiuso la partita sul 21-11, garantendosi l’accesso ai quarti di finale. L’Italia, dunque, si è vista privata della possibilità di proseguire nel torneo, con un cammino continentale che si chiude qui.

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La sconfitta ha chiuso definitivamente il cammino continentale dell’Italia. Con due sconfitte, la squadra maschile non ha avuto alcuna possibilità di spareggio e si è vista privata della possibilità di proseguire nel torneo. La mancanza di coerenza e la scarsa capacità di reagire alle pressioni avversarie hanno condotto alla sconfitta. La squadra azzurra, nonostante i tentativi di rimontare, non è riuscita a trovare una soluzione efficace. La mancanza di coerenza e la scarsa capacità di reagire alle pressioni avversarie hanno condotto alla sconfitta. La Spagna, invece, ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica, portandosi ai quarti di finale dove si contenderà la prima posizione nel raggruppamento contro i Paesi Bassi.

Italia eliminata dagli Europei di basket 3×3

Sconfitta netta contro la Spagna per 21-11

David Cournooh tenta una rimonta ma non basta

Con questa sconfitta, l’Italia si è vista privata della possibilità di proseguire nel torneo. La squadra maschile, nonostante i sforzi, non è riuscita a superare le squadre più forti del campo. La sconfitta contro la Spagna ha chiuso definitivamente il cammino continentale, con un risultato che non ha lasciato spazio a speranze di rimonta. La prossima sfida per l’Italia sarà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare e tornare più competitiva nei prossimi tornei.