Frederic Vasseur: “Motore competitivo? Dovremo aspettare il 2027”

Team principal della Ferrari Frederic Vasseur annuncia che il motore non è competitivo e dovrà attendere il 2027

Un anno di attesa per un motore competitivo

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha confermato che la scuderia dovrà attendere il 2027 per vedere un motore in grado di competere con i migliori della categoria. L’introduzione dell’ADUO2, prevista per la stagione 2026, non ha risolto i problemi di potenza pura che hanno afflitto la squadra fin dall’inizio del campionato. Vasseur ha spiegato che il nuovo motore non è stato in grado di colmare il divario con la Mercedes e la Red Bull-Ford, e che il processo di sviluppo è stato troppo lento per recuperare il vantaggio.

Il divario con la Mercedes è due volte maggiore a Monza, ha sottolineato Vasseur, riferendosi a una situazione che ha messo in evidenza la mancanza di potenza pura. Anche se il team ha provato a compensare con l’erogazione, il risultato non è stato sufficiente per migliorare le prestazioni in pista. L’obiettivo, comunque, resta chiaro: recuperare il più presto possibile, ma non si aspettano risultati immediati.

Un processo lungo e complesso

Il team principal ha spiegato che il processo per sviluppare un motore competitivo è lungo e complesso. I tempi di produzione dei componenti sono lunghi e il budget non è semplice da gestire. Per poter introdurre un nuovo motore, è necessario produrre un nuovo lotto, un’operazione che richiede tempo e risorse. Vasseur ha riconosciuto che non si aspettavano di recuperare il divario con l’ADUO1 o l’ADUO2, e che la Ferrari sta facendo piccoli passi, ma con un obiettivo chiaro: migliorare la posizione sulla griglia.

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La Ferrari non ha mai smesso di cercare soluzioni, anche se i risultati non sono arrivati come sperato. Il team ha provato a sperimentare diverse configurazioni, ma il problema principale rimane la mancanza di potenza pura. Vasseur ha riconosciuto che l’erogazione non è stata sufficiente a compensare la mancanza di potenza, e che il problema richiede un approccio più radicale.

Un futuro che si prospetta lontano

La conferma di Vasseur ha lasciato chiari i limiti della stagione 2026 per la Ferrari. Il team dovrà attendere il 2027 per vedere un motore in grado di competere con i migliori della categoria. L’obiettivo, però, non è mai stato abbandonato. La scuderia continua a lavorare per migliorare le prestazioni e a trovare soluzioni innovative. Il processo di sviluppo è lungo, ma la Ferrari non ha mai smesso di cercare il miglior risultato possibile. La sfida è ancora lunga, ma la determinazione non manca. La Ferrari ha dimostrato di voler rimanere competitiva, anche se i risultati non sono arrivati come sperato. Il team continuerà a lavorare per migliorare la posizione sulla griglia e per raggiungere gli obiettivi fissati. Il 2027 potrebbe essere l’anno in cui la scuderia si riprende e torna a competere a livello mondiale.

Un’esperienza di confronto e crescita

La stagione 2026 ha rappresentato un momento di confronto per la Ferrari, anche se i risultati non sono stati quelli sperati. Il team ha avuto l’opportunità di testare nuove configurazioni e di sperimentare con l’erogazione, ma il problema principale rimane la mancanza di potenza pura. Vasseur ha riconosciuto che il divario con la Mercedes è stato troppo grande e che il processo di sviluppo è stato troppo lento per recuperare il vantaggio. La Ferrari ha dimostrato di voler rimanere competitiva, anche se i risultati non sono arrivati come sperato. Il team continuerà a lavorare per migliorare le prestazioni e a trovare soluzioni innovative. Il 2027 potrebbe essere l’anno in cui la scuderia si riprende e torna a competere a livello mondiale. La sfida è ancora lunga, ma la determinazione non manca.