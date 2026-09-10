Nuovo cronometro negli Ultimate Championship: gli spettatori dovranno allenare l’occhio per seguire la gara

Gli spettatori dovranno adattare la propria visione per seguire il nuovo cronometro negli Ultimate Championship a Budapest

La prima edizione degli Ultimate Championship, organizzata da World Athletics e in programma a Budapest (Ungheria) dal 11 al 13 settembre 2026, porterà con sé una novità che potrebbe stravolgere la fruizione delle gare. Il piccolo pannello che segnala i tempi non sarà più collocato in basso a destra del teleschermo, come era abituale negli anni passati, ma sarà spostato in una posizione inusuale: al centro del campo, in basso. Questo cambiamento, puramente tecnico, richiederà agli spettatori di allenare l’occhio per seguire i tempi in modo efficace, un’innovazione che potrebbe suscitare inizialmente perplessità ma che, a lungo termine, potrebbe migliorare la chiarezza su dispositivi di ridotte dimensioni, come cellulari e tablet.

Un’innovazione per il futuro della tv sportiva

Il cambiamento è stato pensato per rendere la fruizione più accessibile su dispositivi mobili e schermi più piccoli, un aspetto sempre più rilevante in un’epoca in cui la televisione si sposta sempre più verso la digitalizzazione. La posizione del cronometro, infatti, è stata scelta per garantire una maggiore visibilità su schermi di ridotte dimensioni, pur mantenendo una posizione centrale che potrebbe risultare alienante per gli spettatori abituati a una posizione tradizionale. La sperimentazione di questa novità potrebbe aprire la strada a ulteriori cambiamenti in altre competizioni di alto livello, se il format dovesse riscuotere successo.

La posizione del cronometro è un tentativo di adattare la competizione a nuove esigenze tecnologiche.

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Un evento di alto livello con partecipanti di alto calibro

Gli Ultimate Championship saranno un evento di alto livello, con partecipazione limitata ai migliori atleti al mondo: Campioni Olimpici, Campioni del Mondo e i migliori del ranking internazionale. Il montepremi totale è di 10 milioni di dollari, con un assegno di 150.000 dollari per ogni vincitore. Tra i nomi più attesi, si segnala Marcell Jacobs, che affronterà la sfida sui 100 metri, mentre Gianmarco Tamberi e altri atleti italiani saranno presenti in gara. La novità non riguarda solo la tecnologia, ma anche il format: i concorsi in estensione saranno limitati a quattro salti, con eliminazione progressiva, un’innovazione che potrebbe influenzare la strategia degli atleti.

La scelta di spostare il cronometro non è solo una questione di design, ma un tentativo di adattare la competizione a nuove esigenze tecnologiche.

La sperimentazione di questa novità potrebbe rappresentare un passo avanti verso una televisione sportiva più inclusiva e accessibile. Gli spettatori dovranno abituarsi a una nuova forma di fruizione, ma la sperimentazione di questa innovazione potrebbe aprire la strada a ulteriori cambiamenti nel mondo dell’atletica. La posizione del cronometro, pur inizialmente scomoda, potrebbe diventare un elemento chiave per migliorare l’esperienza di fruizione su dispositivi mobili e schermi ridotti.