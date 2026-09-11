Orari e diretta F1 e MotoGP oggi, 11 settembre: programma Sky e streaming

Prove libere F1 e MotoGP in diretta su Sky, orari e programma del 11 settembre

Venerdì 11 settembre 2026 si svolgono le prove libere e le pre-qualifiche per le corse di Formula 1 e MotoGP. L’evento, che si svolge su due circuiti distinti, offre agli appassionati l’opportunità di seguire in diretta le sessioni su Sky e streaming. Le gare si terranno in diversi orari, con la F1 che si concentrerà su prove libere e la MotoGP che prevede sessioni di pre-qualifiche. Non sono previste dirette in chiaro su TV8, ma le trasmissioni saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati a Sky e tramite i servizi streaming. Il programma completo è disponibile per gli appassionati che desiderano seguire le sessioni in tempo reale.

Orari e diretta F1 e MotoGP: programma completo

Venerdì 11 settembre, la Formula 1 e la MotoGP si sfidano in due sessioni distinte. La F1 si concentrerà sulle prove libere, con le prime sessioni alle ore 13.30 e le seconde alle 17.00, mentre la MotoGP si dividerà tra prove libere e pre-qualifiche. Le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 per la F1, e su Sky Sport MotoGP per la MotoGP. Gli appassionati potranno seguire le gare in streaming tramite Sky Go e NOW, senza dover attendere la replica in chiaro su TV8. Il programma completo è disponibile per chi desidera seguire le sessioni in tempo reale.

Streaming e diretta: come seguire le gare

Per seguire le gare in diretta, gli appassionati dovranno utilizzare i canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, disponibili solo per gli abbonati. In alternativa, è possibile seguire le sessioni in streaming tramite Sky Go e NOW, sempre per gli utenti registrati. La diretta testuale è disponibile su OA Sport, che offre una versione in tempo reale per chi non possiede un abbonamento. Non sono previste repliche in chiaro su TV8, quindi è necessario sottoscrivere un servizio di streaming o un abbonamento per non perdere le sessioni. Il programma completo è disponibile per chi desidera seguire le gare in tempo reale.

Pubblicità

Le prove libere e le pre-qualifiche sono un momento cruciale per i piloti, che si preparano al weekend che prevede le gare principali. La pioggia ha complicato a più riprese il debutto dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile, ma non influenzerà le sessioni motoristiche. Gli appassionati potranno seguire in diretta le sessioni su Sky e streaming, con orari specifici per ogni classe. Il programma completo è disponibile per chi desidera seguire le gare in tempo reale.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Il Madring diventa la sesta pista a ospitare la gara iberica, con Kimi Antonelli e Pier Colombo che si preparano al weekend. Il programma completo delle prove libere e delle pre-qualifiche è disponibile per chi desidera seguire le gare in tempo reale. Gli appassionati potranno seguire le sessioni in diretta su Sky e streaming, con orari specifici per ogni classe. Il programma completo è disponibile per chi desidera seguire le gare in tempo reale.