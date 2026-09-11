Capello critica Nico Paz e Fabregas: “Puoi dare ancora di più”

Capello critica giocatori dopo la partita del Como

Il tecnico Fabio Capello, dopo la vittoria del Como contro il Lipsia, ha espresso critiche a Nico Paz e Fabregas, sottolineando l’aspettativa nei confronti del giocatore argentino e la sua preferenza per il modo di giocare della squadra. Capello ha detto a Nico Paz: “Da te chiedo tantissimo, puoi dare ancora di più”, riconoscendo il talento del calciatore ma evidenziando la sua insoddisfazione per un’azione non perfetta. Il giocatore, premiato come migliore in campo, ha confermato: “Stasera non hai fatto la partita perfetta, puoi dare ancora di più”. Capello ha anche criticato il cerchio di Fabregas, definendolo “uno show” e non un gesto appropriato. La squadra, però, è stata lodata per la sua intensità e la sua capacità di giocare in avanti.

Un rapporto di stima e confronto

Capello ha espresso un forte apprezzamento per Nico Paz, ritenendolo un talento in grado di diventare tra i migliori al mondo. Tuttavia, ha sottolineato che il giocatore non è ancora al top e che le sue prestazioni potrebbero migliorare. Secondo me diventerà tra i migliori al mondo ma non è ancora al top, ha detto il tecnico. Anche se ha criticato la sua performance in campo, Capello ha riconosciuto la sua determinazione e la sua volontà di migliorare. “Si può fare sempre meglio”, ha confermato Nico Paz, che ha anche spostato la responsabilità della sua condizione fisica sulla marcatura stretta di El Aynaoui.

La critica al cerchio di Fabregas

Capello ha espresso un’opinione netta sul cerchio post partita di Fabregas, definendolo “uno show” e non un gesto adeguato. L’ex allenatore ha commentato: “Non capisco perché Fabregas faccia questo cerchio in mezzo al campo dopo ogni partita, esternarle così non mi sembra il massimo”. Pur apprezzando la squadra e il suo modo di giocare, Capello ha ritenuto che il gesto di Fabregas non fosse appropriato. Sono cose da spogliatoio, ma va di moda fare questo, io sono vecchio [ride, ndr], ha aggiunto, con un tono ironico ma chiaro.

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Nonostante le critiche, Capello ha espresso un forte apprezzamento per il Como, definendolo la squadra che preferisce vedere. “Il Como mi diverte, è la squadra che preferisco vedere, mi piace perché gioca in avanti, tutti si impegnano e corrono”, ha detto. L’interesse per la squadra è stato confermato anche dal fatto che Capello ha congedato Nico Paz con un “sei il mio pallino”, un gesto che indica un forte legame e una fiducia nel calciatore. La partita, pur con le critiche, ha visto il Como vincere e Capello ha espresso soddisfazione per il risultato e per la prestazione della squadra.

Capello critica Nico Paz per non aver dato il massimo in campo

Il tecnico apprezza il talento del giocatore argentino

Capello non apprezza il cerchio di Fabregas