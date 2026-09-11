Aryna Sabalenka: l’amore è la sua arma segreta per la finale del US Open

Aryna Sabalenka sorride mentre scrive un messaggio a Georgios Frangulis durante il US Open, con un cuore in fiamme

Aryna Sabalenka, campionessa di tennis, ha rivelato durante il US Open 2026 di considerare l’amore il suo principale strumento per raggiungere la finale. La giocatrice bielorussa, in gara a New York, ha condiviso un messaggio su Twitter rivolto al suo prometido Georgios Frangulis, sottolineando l’importanza del desiderio e della passione. “Deseo e passione è tutto ciò di cui ho bisogno”, ha scritto Sabalenka, aggiungendo un emoji di un cuore in fiamme. L’annuncio è arrivato in coincidenza con il compleanno del suo fidanzato, con cui si è scambiata un messaggio di auguri. La tennista, in corsa per la vittoria, ha espresso la sua motivazione non solo attraverso la tecnica, ma anche attraverso l’affetto che la lega a Frangulis.

Un legame che la spinge a vincere

Il rapporto tra Sabalenka e Frangulis, un imprenditore greco, è stato sempre presente nella sua vita personale e professionale. Durante il torneo, la giocatrice ha mostrato una concentrazione senza pari, alimentata dal sostegno del suo partner. “L’amore è la mia arma segreta”, ha dichiarato Sabalenka, riferendosi al suo sentimento per Frangulis. L’emozione e la passione che la accompagnano sul campo sono state sottolineate anche da fonti vicine al suo entourage, che hanno osservato come la sua determinazione aumenti con ogni partita. Il messaggio condiviso su Twitter ha suscitato reazioni positive da parte del pubblico e dei tifosi, che hanno apprezzato la sincerità e l’onestà della tennista.

Un messaggio che unisce passione e sport

Il cuore in fiamme, simbolo dell’amore, è stato usato da Sabalenka per esprimere il suo stato d’animo durante il torneo. “Deseo e passione è tutto ciò di cui ho bisogno”, ha scritto, rafforzando il legame tra il suo sentimento e la sua motivazione. Il messaggio, accompagnato da un augurio di compleanno per Frangulis, ha rivelato un lato più umano della tennista, che non si limita a competere, ma si dedica anche a relazioni personali significative. La sua dedizione al tennis, però, non è mai stata messa in discussione, anzi, il suo impegno è cresciuto con ogni vittoria. Il supporto del suo fidanzato, in un momento cruciale della sua carriera, ha contribuito a mantenerla concentrata e motivata.

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La finale del US Open 2026 rappresenta un traguardo importante per Sabalenka, che ha dimostrato di essere pronta a sfidare i migliori del mondo. Il suo legame con Frangulis, pur non essendo un fattore tecnico, ha giocato un ruolo chiave nel suo spirito di competizione. La tennista, con la sua determinazione e la sua passione, ha dimostrato che l’amore può essere un’arma potente, non solo sul campo, ma anche nella vita personale. Il suo messaggio, semplice ma significativo, ha reso chiaro che il suo successo è legato a una forza interiore, alimentata da sentimenti profondi e sinceri.