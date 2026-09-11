Semifinali US Open 2026: Zverev-Khachanov e Tiafoe-Shelton, orari e dove seguire in diretta

Semifinali US Open 2026: orari e dove seguire Zverev-Khachanov e Tiafoe-Shelton in diretta

Semifinali US Open 2026: Zverev-Khachanov e Tiafoe-Shelton in diretta, orari e canali tv

Venerdì 11 settembre 2026 si svolgeranno le semifinali del torneo di singolare maschile degli US Open 2026, con due match di grande attesa: Alexander Zverev affronterà Karen Khachanov, mentre Frances Tiafoe si contenderà il passo del settimo turno con Ben Shelton. I due match si terranno sul campo di Arthur Ashe Stadium, con orari fissi e canali televisivi dedicati. La diretta sarà visibile su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà disponibile su SuperTennis+, Sky Go e NOW. La giornata si apre con la finale di doppio femminile alle ore 18.00 italiane, seguita alle 21.00 da Zverev-Khachanov, mentre il derby statunitense Tiafoe-Shelton si disputerà sabato 12 settembre alle 1.00 italiane.

Orari e canali per seguire le semifinali

Venerdì 11 settembre, sul campo di Arthur Ashe Stadium, si terranno le semifinali del tabellone maschile degli US Open 2026. La giornata inizia alle ore 18.00 italiane con la finale di doppio femminile, mentre il match tra Alexander Zverev e Karen Khachanov è in programma alle ore 21.00. Il derby statunitense tra Frances Tiafoe e Ben Shelton si disputerà sabato 12 settembre alle 1.00 italiane. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming si potrà seguire su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Due match da non perdere

Il match tra Alexander Zverev e Karen Khachanov è uno dei più attesi del tabellone maschile. Zverev, numero uno del mondo, affronterà il russo Khachanov, che ha dimostrato una grande resistenza nel torneo. Dall’altra parte, il derby statunitense tra Tiafoe e Shelton rappresenta un’occasione per vedere due giocatori di alto livello competere tra di loro. Entrambi i match saranno seguiti in diretta da un vasto pubblico, con la possibilità di seguire la partita in tempo reale attraverso i canali indicati.

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La diretta televisiva e streaming permetterà a tutti i tifosi di seguire le semifinali in modo semplice e accessibile. I canali selezionati offrono una copertura completa del torneo, con commenti esperti e analisi in tempo reale. La partita tra Zverev e Khachanov, in particolare, è considerata una delle sfide più equilibrate del tabellone, con entrambi i giocatori in ottima forma. Il derby statunitense, invece, potrebbe rappresentare un momento di grande emozione per i tifosi del tennis.

La finale di doppio femminile, in programma venerdì alle ore 18.00, vedrà Katerina Siniakova e Taylor Townsend affrontare Ashlyn Krueger e Robin Montgomery. Il match è in programma non prima delle ore 21.00 italiane, con la diretta su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+, Sky Go e NOW. Il programma completo del torneo è disponibile online, con informazioni dettagliate su orari, canali e modalità di accesso.

Le semifinali del tabellone maschile degli US Open 2026 si terranno venerdì 11 settembre, con due match di grande attesa. La partita tra Zverev e Khachanov è in programma alle ore 21.00, mentre il derby statunitense tra Tiafoe e Shelton si disputerà sabato 12 settembre alle 1.00 italiane. La diretta televisiva e streaming permetterà a tutti i tifosi di seguire le partite in tempo reale.