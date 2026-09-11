Vasseur chiarisce su Hamilton e Leclerc: “Lo sapevano quando hanno firmato”

Vasseur e Hamilton discutono sulle regole di gara, con Leclerc presente

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha chiarito le sue posizioni riguardo alla gestione dei rapporti tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, due piloti che hanno affrontato tensioni durante il Gran Premio di Monza. Vasseur ha sottolineato che entrambi i piloti conoscevano fin dall’inizio la filosofia della squadra, che prevede due numeri 1, due piloti in grado di vincere gare, trattati in modo uguale. La decisione, spiega, è una scelta strategica condivisa con i piloti, e si basa sul rispetto reciproco e verso la squadra stessa.

Regole d’ingaggio e flessibilità

Vasseur ha spiegato che le regole d’ingaggio tra i due ferraristi non sono codificate in modo rigido, ma si basano su una certa flessibilità. “Non amo scrivere un manuale che descriva punto per punto tutte le situazioni possibili”, ha detto, sottolineando che l’obiettivo è mantenere un equilibrio tra le esigenze dei piloti e la gestione della squadra. L’accordo prevede che i due piloti abbiano la priorità a weekend alternati per decidere la gestione delle qualifiche, ma la decisione finale spetta a lui, Vasseur.

La squadra non ha intenzione di modificare le sue scelte, almeno per il momento. Vasseur ha ribadito che la filosofia del team non cambierà, anche dopo l’episodio di Monza. “Dopo Monza non cambierò nulla”, ha detto, anche se ha lasciato aperta la porta a un futuro ruolo di leader per Hamilton, in caso di situazioni particolari.

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Due numeri 1 e rispetto reciproco

Secondo Vasseur, la scelta di avere due numeri 1 è una strategia condivisa con i piloti, e entrambi conoscono le regole fin dall’inizio. “Lewis lo sapeva quando ha firmato”, ha affermato, sottolineando che la situazione non è cambiata dopo Monza. La squadra, però, non ha intenzione di modificare le sue scelte, almeno per il momento. Le relazioni tra Hamilton e Leclerc, seppur spinose, non sono state danneggiate dall’episodio di Monza. Leclerc ha assunto la responsabilità dell’incidente in Curva 2, e i rapporti tra i due piloti, stando a quanto dichiarato da entrambi, non ne sono usciti incrinati. Vasseur ha ribadito che la squadra si basa sul rispetto, sia tra i piloti che verso i propri dipendenti e sponsor.

La Ferrari, dopo il disastro di Monza, prova a rialzare la testa, e Vasseur ha ribadito che la filosofia del team non cambierà. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra le esigenze dei due piloti e la gestione della squadra, con un approccio flessibile ma sempre orientato verso la vittoria. La situazione, per ora, resta stabile, e nessuna correzione di rotta è prevista. La gestione della squadra si basa su una scelta strategica condivisa con i piloti, e Vasseur ha sottolineato che la priorità è mantenere un equilibrio tra le esigenze dei due, senza perdere di vista i valori della squadra. La flessibilità, ma anche il rispetto, sono i pilastri su cui si fonda la gestione della squadra.

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