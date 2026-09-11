Italia-Grecia a Modena: un confronto carico di storia e tensione

Squadre di volley in campo a Modena, Italia e Grecia si sfidano in un match carico di storia e tensione

L’Italia si appresta a giocare contro la Grecia a Modena, in un match che si presenta carico di storia e tensione. La sfida, in programma sabato 12 settembre, rappresenta un confronto tra due nazionali con un passato di confronti spesso favorevole per i colori azzurri, ma con un recente episodio che ha lasciato un segno. La Grecia, infatti, ha sconfitto l’Italia nella semifinale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, un risultato che ha acceso un dente avvelenato per i giocatori azzurri.

Un passato a favore dell’Italia

La storia tra Italia e Grecia nel volley è dominata dal successo azzurro. Tra il 1994 e il 1998, le due nazionali si sono affrontate quindici volte, con l’Italia che ha vinto sempre, concedendo complessivamente un solo set. Un record che ha visto protagonisti nomi come Ferdinando De Giorgi, componente delle Nazionali campioni del mondo nel 1994 e nel 1998 e oggi commissario tecnico degli azzurri. Anche ai Giochi del Mediterraneo del 2018, l’Italia si impose 3-0, confermando una tradizione a favore.

La Grecia, però, non è solo un avversario con un passato di sconfitte. Il bilancio ellenico contro le Nazionali padrone di casa nella rassegna continentale è di una vittoria e otto sconfitte. Un dato poco incoraggiante, che mette in luce la difficoltà di vincere contro squadre che dominano la competizione. Inoltre, la Grecia ha perso tutti e quattro gli incontri disputati agli Europei contro la Nazionale che in quel momento deteneva il titolo mondiale, compreso il 3-0 subito dall’Italia nel 1997.

Pubblicità

Un gruppo che mescola esperienza e giovinezza

La squadra greca, guidata da Stavros Kasampalis, presenta un mix di esperienza e giovinezza. Tra i giocatori più esperti c’è Athanasios Protopsaltis, 32 anni, confermato al Panathinaikos, mentre Stavros Konstantinos Mouchlias, 18 anni, rappresenta uno dei più giovani della rosa. Il talento greco si presenta con un gruppo che ha già vinto importanti competizioni e che si appresta a sfidare una squadra azzurra in forma e con la voglia di riscattare la sconfitta di Taranto.

La Grecia, però, non è priva di elementi di forza. Dimitrios Theodosis, 23 anni, giocherà ancora con l’AONS Milon, mentre Evangelos Vaiopoulos, 29 anni, è in forza all’Olympiacos, club nel quale ha giocato nell’ultima stagione. Il reparto si completa con Stavros Konstantinos Mouchlias, 18 anni, che giocherà in Italia con la Rinascita Lagonegro, dopo l’esperienza in patria. La squadra greca, con un mix di esperienza e giovinezza, si appresta a sfidare una squadra azzurra con la voglia di riscattare il passato.

La sfida a Modena non è solo un confronto tra due squadre, ma un’occasione per riprendere la strada tracciata da una tradizione azzurra di successo. L’Italia, con la sua storia di vittorie, si appresta a giocare contro una Grecia che, pur con un passato di sconfitte, ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. La partita sarà un test importante per entrambe le squadre, con un pubblico che spera in un risultato che possa riscattare il passato. La Grecia ha perso tutti e quattro gli incontri disputati agli Europei contro la Nazionale che in quel momento deteneva il titolo mondiale. L’Italia, invece, ha sempre vinto contro le Nazionali padrone di casa nella rassegna continentale, con un bilancio di una vittoria e otto sconfitte per la Grecia.