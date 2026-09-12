Ayumi Leiva vince oro al Grand Slam di Budapest dopo una lunga ascesa

Ayumi Leiva, atleta spagnola, vince l’oro al Grand Slam di Budapest in una competizione di judo

Ayumi Leiva ha conquistato l’oro al Grand Slam di Budapest, aggiungendo un altro successo alla sua carriera e raggiungendo per la prima volta la vetta del podio in una competizione di questo livello. La judoka spagnola, che ha vinto la sua settima medaglia in un Grand Slam, ha sconfitto la polacca Barbara Twarowska nella finale, dimostrando una determinazione e una tecnica impeccabili. Questo risultato è stato un momento di rivalsa dopo la sconfitta iniziale al Grand Slam di Suiza, dove aveva perso il primo incontro. Leiva, che ha vinto due argenti e quattro bronzi in precedenti competizioni, ha dimostrato una crescita costante e una motivazione senza pari.

Una carriera in crescita e una vittoria inaspettata

Dopo aver vinto due argenti a Astaná e Tashkent nel 2025, e quattro bronzi a Bakú, Parigi, Astaná e Antalya nel 2024, Ayumi Leiva ha finalmente raggiunto il successo che aspettava. Nella sua strada verso la finale, ha sconfitto in ottavi la italiana Kena Perna con un yuko, poi ha sconfitto la russa Lilia Nugaeva e la neerlandese Naomi Van Krevel in semifinale, entrambe con un ippon. La sua vittoria finale contro la polacca Twarowska ha segnato un momento di orgoglio e soddisfazione per la judoka spagnola.

Un percorso di lavoro e di ambizione

Leiva ha espresso la sua gratitudine verso i suoi allenatori e il suo team, riconoscendo l’importanza del loro supporto incondizionato. “Mi allenatore sempre mi ricorda che ho bisogno di una vera ambizione per vincere, e questa aggressività ha fatto la differenza”, ha detto dopo la vittoria. La sua vittoria al Grand Slam di Budapest non solo è un traguardo personale, ma anche un segno di maturità e di crescita tecnica. La judoka, campionessa europea under 23 nel 2024, ha dimostrato di essere pronta a competere a livello internazionale e a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

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Il successo di Ayumi Leiva al Grand Slam di Budapest rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera e un’ulteriore conferma del suo talento e della sua determinazione. La judoka spagnola, che ha vinto la sua settima medaglia in un Grand Slam, ha dimostrato di essere in grado di superare le sfide e di raggiungere i traguardi più importanti. La sua vittoria è un esempio di lavoro, dedizione e passione, che la porterà a competere con maggiore fiducia e successo in futuro.

Ayumi Leiva vince l’oro al Grand Slam di Budapest

Settima medaglia in un Grand Slam per la judoka spagnola

Vittoria in finale contro la polacca Barbara Twarowska

La vittoria di Ayumi Leiva al Grand Slam di Budapest è un momento di orgoglio per la judoka spagnola e un ulteriore successo nella sua carriera. La sua determinazione e la sua tecnica hanno portato a un risultato che non era mai stato raggiunto prima. La judoka, che ha vinto due argenti e quattro bronzi in precedenti competizioni, ha dimostrato di essere in grado di superare le sfide e di raggiungere i traguardi più importanti. La sua vittoria è un esempio di lavoro, dedizione e passione, che la porterà a competere con maggiore fiducia e successo in futuro.