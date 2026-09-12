Panatta in campo con un centenario: lo sport come scuola di vita

Panatta e un centenario giocano a tennis a Verona, con il sindaco a guardare

Adriano Panatta, ex campione del tennis, ha dato il via alla quarta edizione di “Un Campione in Famiglia” a Verona, in Piazza Bra, il 12 settembre. L’evento, promosso da Generali Italia con le sue Agenzie Cattolica e Generali, ha visto Panatta scendere in campo per una partita speciale con Pietro Pasqualini, un centenario appassionato di tennis. L’evento ha visto la partecipazione di quattro protagonisti: Adriano Panatta, Francesco “Ciccio” Graziani, Andrea Lucchetta e Alessandro Zanni, che hanno giocato a tennis, calcio, pallavolo e rugby con persone di tutte le età. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere lo sport come strumento di benessere, socialità e condivisione tra generazioni.

Lo sport come scuola di vita

La manifestazione ha visto Panatta affrontare un centenario, Pietro Pasqualini, che ha compiuto 100 anni lo scorso agosto. L’incontro, accompagnato dal sindaco di Verona Damiano Tommasi, ha rappresentato un momento simbolico per l’evento. “Il mio segreto? No stress e tanto movimento”, ha raccontato Pasqualini, sottolineando l’importanza del movimento per la salute. Panatta, dopo la partita, ha commentato: “È stato un bel momento e poi gioca bene. Possiamo dire che il tennis mantiene giovani”. La frase ha rafforzato l’idea che lo sport possa mantenere la vitalità anche negli anni più avanzati.

Un’esperienza di condivisione

La giornata a Verona ha visto la partecipazione di diverse generazioni, con l’obiettivo di creare un legame attraverso lo sport. I quattro protagonisti hanno svolto attività diverse, coinvolgendo persone di ogni età. L’evento ha visto la partecipazione di atleti e non, con l’obiettivo di dimostrare che lo sport non è limitato all’età, ma è una forma di condivisione e di responsabilità. L’esperienza ha rappresentato un momento di incontro e di scambio tra diverse generazioni, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere e di socialità.

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La quarta edizione di “Un Campione in Famiglia” ha visto l’impegno di Adriano Panatta e di altri atleti, che hanno dato vita a un evento che ha coinvolto diverse persone. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e di esperienza, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere e di responsabilità. L’esperienza a Verona ha visto la partecipazione di centenari e di giovani, con l’obiettivo di creare un legame tra le generazioni attraverso lo sport. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse figure, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di condivisione e di benessere. L’evento ha rappresentato un momento di incontro e di scambio, con l’obiettivo di dimostrare che lo sport è accessibile a tutti, indipendentemente dall’età. L’esperienza a Verona ha visto la partecipazione di centenari e di giovani, con l’obiettivo di creare un legame tra le generazioni attraverso lo sport.

La quarta edizione di “Un Campione in Famiglia” ha visto l’impegno di Adriano Panatta e di altri atleti, che hanno dato vita a un evento che ha coinvolto diverse persone. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e di esperienza, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere e di responsabilità. L’esperienza a Verona ha visto la partecipazione di centenari e di giovani, con l’obiettivo di creare un legame tra le generazioni attraverso lo sport.