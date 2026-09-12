Pallanuoto, Brescia in Georgia per Champions League. Pro Recco diretta alla fase a gironi

Brescia e Pro Recco in Champions League 2026-2027: gironi e squadre qualificate

Squadre di pallanuoto in giro per qualificazioni Champions League, Brescia e Pro Recco in campo

Il 12 settembre 2026, si è concluso il sorteggio delle qualificazioni alla Champions League 2026-2027 di pallanuoto maschile. Undici squadre, comprese le seconde classificate dei campionati delle prime dieci nazioni del ranking europeo più la squadra campionessa di Georgia, si contenderanno i sei posti rimanenti per la fase a gironi. Tra le squadre in campo, il Brescia è stato assegnato al Girone B, che si terrà a Tbilisi, in Georgia, con Sabadell (Spagna), A-Polo Sport Management (Georgia) e Budva (Montenegro). Il Pro Recco, invece, è già diretto alla fase a gironi, essendo tra le dieci squadre qualificate direttamente alla competizione europea.

Qualificazioni e gironi della Champions League

I gironi sono stati suddivisi in tre, con le prime due squadre di ciascun girone che accederanno alla fase a gironi della Champions League, mentre le terze e quarte retrocederanno in Euro Cup. Il Girone B, in cui giocherà il Brescia, vede la presenza di squadre provenienti da Italia, Spagna, Georgia e Montenegro. Il Girone A, invece, si terrà a Oradea, in Romania, con partecipazione di squadre come Novi Beograd (Serbia), Oradea (Romania), Spandau 04 (Germania) e Team Strasbourg (Francia). Il Girone C, invece, si svolgerà a Spalato, in Croazia, con Jadran Spalato (Croazia), Honved (Ungheria) e Panathinaikos (Grecia).

Le squadre già qualificate

Dieci squadre sono state direttamente qualificate per la fase a gironi della Champions League. Tra queste, il Pro Recco, che ha già vinto la sua qualificazione, si prepara a giocare in una competizione di alto livello. Altre squadre in gara sono Barceloneta (Spagna), Ferencvaros (Ungheria), Olympiacos (Grecia), Radnicki (Serbia), Mladost (Croazia), Marsiglia (Francia), Jadran Herceg Novi (Montenegro), Steaua Bucarest (Romania) e Waspo 98 Hannover (Germania). Queste squadre si affronteranno in un contesto europeo di alto livello, con la possibilità di raggiungere i quarti di finale.

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Il Brescia, invece, dovrà fare i conti con la concorrenza di squadre di alto livello, come Sabadell e Budva, per provare a conquistare un posto in Champions League. La competizione si svolgerà da venerdì 18 a domenica 20 settembre, con le squadre che si affronteranno in un contesto di alta tensione. Il successo in questa fase potrebbe aprire le porte a una stagione europea di grande prestigio per la squadra italiana.

Un’altra stagione in vista

La stagione 2026-2027 per il pallanuoto italiano si presenta con numerose opportunità. Il Brescia, con la sua partecipazione alle qualificazioni, ha la possibilità di raggiungere una competizione di alto livello. Il Pro Recco, invece, ha già conquistato un posto in Champions League e si prepara a giocare in un contesto europeo di alto livello. La squadra italiana, con la sua tradizione e la sua capacità di competere a livello internazionale, potrebbe fare la differenza in questa stagione. Il sorteggio ha messo in campo squadre di alto livello, ma anche opportunità per squadre come il Brescia, che potrebbe fare un passo in avanti nella sua storia. La stagione 2026-2027 potrebbe essere un anno di grandi risultati per il pallanuoto italiano, con la possibilità di raggiungere traguardi importanti a livello europeo.