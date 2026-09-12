Claudia Fernández e Martina Calvo eliminano la numero uno al Major di Parigi

Claudia Fernández e Martina Calvo giocano contro la numero uno al Major di Parigi, si qualificano per la finale

Il 12 settembre 2026, a Parigi, Claudia Fernández e Martina Calvo hanno sconfitto la numero uno del ranking mondiale, Ari Sánchez e Andrea Ustero, nelle semifinali del Major di Parigi. La coppia spagnola, composta da una madrileña e una navarra, ha conquistato il passaggio al titolo, che si disputerà a Roland Garros contro la vittoriosa coppia catalana. La vittoria, senza fischi, ha confermato la solidità della coppia, che ha raggiunto la sua terza finale in quattro tornei come duo. La partita, giocata sulla pista Philippe-Chatrier, ha visto la coppia spagnola imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, con un primo set vinto 6-4 grazie alla solida difesa di Fernández e alla precisione del remate di Calvo.

Una vittoria senza fischi

Le due giocatrici hanno mantenuto un livello costante durante l’intero incontro, con un’aggressività nei colpi che ha distanziato la loro avversaria. Nel secondo set, la coppia ha mantenuto la pressione, portando il punteggio a 5-1 e poi a 6-2 grazie al loro servizio. La reazione di Sánchez e Ustero, pur presente, non è riuscita a invertire il trend, con la squadra spagnola che ha chiuso il match con un 6-1 nella terza parte. La vittoria ha confermato la loro capacità di gestire le partite in modo coeso e strategico.

Un percorso di successi

La coppia di Claudia Fernández e Martina Calvo ha superato in modo solido le prime due fasi del torneo, eliminando squadre di alto livello. Dopo aver sconfitto in quarti di finale Bea González e Paula Josemaría, hanno affrontato in semifinale Gemma Triay e Delfi Brea, che avevano la possibilità di ampliare la loro posizione nella classifica. Tuttavia, la coppia spagnola ha dominato fin dall’inizio, con un’efficacia tattica e un’aggressività che ha reso difficile la reazione delle avversarie. La vittoria ha portato la coppia al loro terzo titolo in carriera e alla finale del Major di Parigi.

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La partita ha visto un’evoluzione tattica chiara, con la coppia spagnola che ha adattato il loro gioco in base alle reazioni dell’avversaria. La difesa di Fernández e l’efficacia del remate di Calvo hanno giocato un ruolo chiave nel primo set, mentre nel secondo hanno mantenuto la pressione con un’aggressività costante. La vittoria ha confermato la loro capacità di mantenere un livello elevato anche di fronte a avversari di alto livello.

Con la vittoria, Claudia Fernández e Martina Calvo si qualificano per la finale del Major di Parigi, dove affronteranno Ari Sánchez e Andrea Ustero, che hanno vinto il loro incontro contro Marta Ortega e Sofia Araújo. La partita tra le due coppie è stata equilibrata, con un primo set vinto 7-5 da Ortega e Araújo, ma la coppia catalana ha risposto con un aumento di intensità, portando il match a un 6-4 nel secondo set e poi a un 6-1 nella terza parte. La finale del Major di Parigi si terrà a Roland Garros, dove le due squadre si contenderanno il titolo.