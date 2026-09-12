Il Mito dei bomber di provincia vince il Premio Invictus 2026

Cerimonia di premiazione a Cisterna di Latina, libro vincitore e giuria selezionata

Il libro “Il Mito dei bomber di provincia” di Emanuele Atturo ha vinto il Premio Invictus 2026, riconoscimento italiano dedicato alla letteratura sportiva. La cerimonia si è svolta a Cisterna di Latina, nella storica cornice di Palazzo Caetani, con la partecipazione di giornalisti, atleti e lettori. Il premio, organizzato dalla casa editrice Lab DFG, ha visto la vittoria del libro di Atturo, scelto da una giuria composta da esperti del settore. L’evento ha visto la consegna dei riconoscimenti ai cinque finalisti, tra cui opere di Marco Bellinazzo, Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna, Kristian Ghedina e Lorenzo Fabiano, e Giacomo Agostini con Raffaele Sala.

Unanime la decisione della giuria

La giuria del Premio Invictus, presieduta da Luca Pancalli ex presidente del Cip, ha raggiunto un verdetto unanime. Il libro di Emanuele Atturo ha superato i concorrenti grazie a una narrazione che ha colpito per la sua profondità e la sua capacità di rappresentare i valori dello sport. La vittoria è stata vista come un traguardo importante per Lab DFG, che ha sottolineato l’impegno della squadra di giurati, autori e partner. Giovanni Di Giorgi, ideatore e organizzatore del premio, ha espresso soddisfazione per il successo della manifestazione in terra pontina.

Un evento che unisce sport e letteratura

Il Premio Invictus si è affermato come uno dei principali riconoscimenti italiani dedicati alla letteratura sportiva. Due anni fa, il premio è stato selezionato per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, insieme al Premio Strega e a Lucca Comics. L’evento ha visto anche la partecipazione di un’altra serata, dedicata alle menzioni “ExtraInvictus”, con la partecipazione di otto libri sportivi distintisi per stile e impatto. Tra i riconoscimenti, la menzione del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è andata al libro “il mito da rapire” di Andrea Cordovani, direttore responsabile di Autosprint.

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Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla giuria, che ha selezionato opere capaci di rappresentare al meglio i valori del premio. L’editore Di Giorgi ha sottolineato l’importanza del lavoro degli autori, che con talento e onestà hanno scritto pagine che restano e che ispirano. L’evento ha visto anche un grazie speciale ai partner, che sostengono con continuità un progetto che unisce sport, letteratura e formazione, convinti come noi che insieme possano fare davvero la differenza tra le nuove generazioni.

Il Mito dei bomber di provincia vince il Premio Invictus 2026

La cerimonia si è svolta a Cisterna di Latina

La giuria ha raggiunto un verdetto unanime