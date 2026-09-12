Valorugby vince la Supercoppa Italiana battendo il Petrarca per 40-21

Squadre di rugby in campo, giocatori in azione, match di Supercoppa Italiana

Il Valorugby ha conquistato la Supercoppa Italiana battendo il Petrarca per 40-21 in un match dominato fin dall’inizio. La partita, giocata a L’Aquila, ha visto gli emiliani mettere a segno il doppio delle mete dei padroni di casa, con un’azione di qualità e una gestione del gioco impeccabile. Il risultato, che ha visto il Valorugby vincere con un margine di vantaggio, rappresenta il primo trofeo nazionale della stagione per il team emiliano.

Un dominio iniziale che decide il match

Dal primo minuto, il Valorugby ha dimostrato di voler prendere il controllo del match. Al 6′, la meta di Colombo ha sbloccato lo score, portando il punteggio sul 5-0. Hugo, il kicker del team, ha tentato una conversione al minuto a disposizione, ma la palla è andata oltre la linea. Il Petrarca, però, non è rimasto inerte e, proprio all’ultimo minuto, ha segnato con Destro, con la trasformazione di Braga che ha portato il punteggio al definitivo 40-21.

Il Valorugby ha dominato la partita con un’azione di qualità e una gestione del gioco impeccabile.

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Le mete e le trasformazioni decisive

Gli emiliani hanno continuato a fare la differenza nel primo tempo, con Casilio che ha segnato due mete, una al 14′ e una al 27′. In entrambi i casi, Hugo ha dimostrato attenzione e precisione, con le trasformazioni valide che hanno portato il punteggio a 19-0. Il Petrarca, pur provando a reagire, ha visto il punteggio allontanarsi sempre di più. Al 31′, Casolari ha segnato una meta convertita da Braga, portando il punteggio a 19-7 a metà gara. Nella ripresa, il Valorugby ha ristabilito subito le distanze. Al 45′, Hugo ha messo a segno una meta personale, con la conversione che ha portato il punteggio a 26-7. Il Petrarca ha tentato di riaprire i giochi al 56′ con la marcatura di Messori, trasformata da Braga per il 26-14, ma il Valorugby ha chiuso definitivamente il match con le segnature di Brisighella al 65′ e di Bianco al 71′, con lo stesso Bianco che ha convertito entrambe le mete, portando il punteggio sul 40-14.

Un successo meritato per il Valorugby

La vittoria del Valorugby contro il Petrarca è un successo meritato, frutto di una preparazione e di una gestione del gioco di alto livello. La squadra emiliana ha dimostrato di essere pronta a competere a livello nazionale, con un’efficacia in campo che ha lasciato senza parole i suoi avversari. La Supercoppa Italiana rappresenta un ulteriore passo avanti per il Valorugby, che si conferma come una delle squadre più forti del rugby italiano.

Valorugby: 40 punti

Petrarca: 21 punti

La partita, che ha visto il Valorugby vincere con un margine di vantaggio, ha visto la squadra emiliana dominare in tutti i momenti chiave. La gestione del gioco, la precisione nei tiri e la capacità di reagire alle pressioni sono state le chiavi del successo. La Supercoppa Italiana è un trofeo che conferma la forza del Valorugby, che si appresta a nuove sfide in vista della stagione 2027.