Enric Mas: “Toda la Vuelta me la he pasado pipa”

Enric Mas, ciclista, celebra la Vuelta a España con emozione e soddisfazione, mentre si prepara al podio

Un’esperienza intensa e piena di soddisfazione

Enric Mas, ciclista di Artà, ha concluso la Vuelta a España con un’esperienza che ha definito “pipa”, ovvero completa e intensa. Dopo aver vinto l’etapa reina del tour, il 31enne ha espresso soddisfazione per l’intero percorso, sottolineando come il piacere di correre sia parte essenziale del suo lavoro. “Si no disfrutara no estaría en el ciclismo”, ha detto, rafforzando il legame tra la sua passione e la professione.

Il ciclista ha espresso emozione e gratitudine per l’intero percorso, riconoscendo l’importanza del lavoro e del supporto del team. “No tengo palabras”, ha detto, riconoscendo l’importanza del lavoro e del supporto del team. Il ciclista ha anche sottolineato come la Vuelta abbia rappresentato un momento speciale nella sua carriera, non solo per il risultato ma anche per l’esperienza vissuta. Toda la Vuelta me la he pasado pipa, ha concluso, rafforzando l’idea che il piacere di correre sia il motore della sua carriera.

Un percorso difficile ma vinto con determinazione

Mas ha affrontato la Vuelta con una serie di sfide, tra cui lesioni e dubbi sulle sue possibilità di podio. “En Mónaco no sabía si estaba o no para podio”, ha rivelato, ma ha sottolineato come i suoi allenamenti e la preparazione dal Giro di Francia avessero messo le basi per un buon risultato. “Las lesiones las viví en primera persona, mentalmente tenía que ir así, despacio, y todo ha salido perfecto”, ha spiegato, mostrando una combinazione di determinazione e attenzione alla sua salute.

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Il ciclista ha mantenuto un atteggiamento di concentrazione e attenzione, evitando di anticipare risultati. “Siempre intento hacer lo mismo, no despistarme y estar concentrado”, ha detto, spiegando come la sua strategia sia stata quella di non permettere alle emozioni di prendere il sopravvento. Intenté que no pasara esto, ha aggiunto, riferendosi al rischio di anticipare un successo che non è mai stato scontato. Il ciclista ha anche sottolineato come il piacere di correre sia intrinseco al suo lavoro. “Yo siempre disfruto sobre la bici, incluso entrenando”, ha detto, rafforzando il legame tra la sua passione e la professione. La Vuelta è stata un’esperienza che ha messo in luce la sua crescita come atleta, non solo per il risultato ma anche per l’impegno e la concentrazione dimostrati lungo il percorso.

Enric Mas ha concluso la Vuelta a España con un’esperienza intensa e soddisfacente, che ha messo in luce la sua determinazione e il suo legame con il ciclismo. Il 31enne ha espresso emozione e gratitudine per l’intero percorso, riconoscendo l’importanza del lavoro e del supporto del team. Toda la Vuelta me la he pasado pipa, ha detto, rafforzando l’idea che il piacere di correre sia il motore della sua carriera.

La Vuelta a España ha rappresentato un momento speciale nella carriera di Enric Mas, non solo per il risultato ma anche per l’esperienza vissuta. Il ciclista ha sottolineato come il piacere di correre sia parte essenziale del suo lavoro. “Si no disfrutara no estaría en el ciclismo”, ha detto, rafforzando il legame tra la sua passione e la professione. La sua crescita come atleta è stata evidente lungo il percorso, con una combinazione di determinazione e attenzione alla sua salute.

Enric Mas ha concluso la Vuelta a España con un’esperienza intensa e soddisfacente, che ha messo in luce la sua determinazione e il suo legame con il ciclismo. Il 31enne ha espresso emozione e gratitudine per l’intero percorso, riconoscendo l’importanza del lavoro e del supporto del team. Toda la Vuelta me la he pasado pipa, ha detto, rafforzando l’idea che il piacere di correre sia il motore della sua carriera.