Fernando Alonso ringrazia il pubblico dopo la gara a Madrid: “Un abbraccio a tutti, uno a uno”

Fernando Alonso ringrazia il pubblico dopo la gara a Madrid, abbraccia ogni tifoso

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Fernando Alonso, settimo in classifica al GP di Spagna di Formula 1, ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno del pubblico presente al circuito di Madrid. Dopo la gara, il pilota di Aston Martin ha ringraziato i tifosi, dicendo che “tutte le gradas erano verdi e ha mandato un abbraccio a ogni appassionato, uno a uno”. La manifestazione di affetto ha rappresentato la migliore parte del fine settimana per Alonso, che ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico durante la gara.

Un abbraccio a tutti, uno a uno

Alonso ha espresso la sua gratitudine per il calore ricevuto durante la gara, sottolineando come il pubblico abbia reso l’esperienza unica. “La verità è che la gente ha stato la migliore parte del fine settimana”, ha detto il pilota, che ha anche ricordato come le tribune fossero piene di tifosi Aston Martin, con colori e simboli locali. “Tutte le gradas erano verdi, con gorre verdi e limi, con la bandiera di Asturias, coreando il mio nome ogni volta che scendevo dal cockpit”, ha raccontato Alonso, che ha trovato un forte legame con il pubblico presente.

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Le sfide della gara e le strategie

Durante l’intervista, Alonso ha parlato anche delle sfide della gara e delle strategie adottate. “Non, difficile creare un ranking della pista”, ha detto, sottolineando come la pista di Madrid sia un circuito urbano che richiede un approccio diverso rispetto a quelli tradizionali. “In Formula 1 si va sempre al limite delle prestazioni, ma in circuiti urbani si va al 95% perché ci sono muri e si deve finire la gara”, ha spiegato. Alonso ha anche menzionato come la pista sia un mix di velocità e adrenalina, che lo ha reso affascinante.

Per quanto riguarda la gara stessa, Alonso ha espresso una certa pessimismo riguardo all’utilizzo della degradazione. “Non, perché credo che siano 37 chilometri in retta, quindi non c’è spazio per superare”, ha detto. La strategia, ha aggiunto, è stata quella di finire la gara e vedere quanti abbandoni ci sono stati. “Con una media sorriso, ho detto alla stampa spagnola che la strategia è quella”, ha concluso Alonso, mostrando una certa serenità nonostante le difficoltà.

Nonostante le difficoltà, Alonso ha espresso una certa soddisfazione per l’esperienza vissuta a Madrid. “Sono contento di aver potuto partecipare a questa gara e di aver potuto ringraziare il pubblico”, ha detto, mostrando un atteggiamento positivo e riconoscente. La sua performance, sebbene non abbia portato a un risultato eccellente, ha rappresentato un momento importante per il pilota e per il team Aston Martin. Alonso ha anche commentato il circuito di Madrid, che non ha cambiato la sua natura. “La F1 non cambia neppure a Madrid”, ha detto, sottolineando come Antonelli abbia dominato la gara, mentre Aston Martin ha avuto un pessimo risultato. “Siamo rimasti a una decima, quindi credo che abbiamo guadagnato molto nelle curve”, ha sottolineato Alonso, che ha visto un miglioramento del team. Tuttavia, ha riconosciuto che ci sono ancora barriere insuperabili da superare.

Alonso ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno del pubblico, che ha reso la gara un’esperienza unica. “La gente ha stato la migliore parte del fine settimana”, ha detto, sottolineando l’importanza del legame con i tifosi. Il pilota ha anche ricordato come il pubblico abbia reso l’atmosfera del circuito di Madrid unica, con le tribune verdi e i tifosi che hanno coreato il suo nome ogni volta che scendeva dal cockpit.

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