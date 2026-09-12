Marc Márquez: “Questo mi dà forza, è la benzina per un pilota”

Marc Márquez vince a Misano, parla di strategia e motivazione dopo il successo su Bezzecchi

Un successo che dà forza

Marc Márquez ha vinto il Sprint del Gran Premio di San Marino a Misano, superando Marco Bezzecchi. La vittoria, ottenuta con una strategia ben calcolata, ha dato al pilota spagnolo un boost morale che lo ha spinto a parlare di “gasolina per un pilota”. Dopo la gara, Márquez ha espresso soddisfazione ma anche una certa cautela, riconoscendo che Bezzecchi rimane un forte avversario per la gara principale. La strategia e la preparazione

Márquez ha spiegato come abbia gestito la gara, mettendo in atto una strategia che ha portato a una vittoria inaspettata. “Con questa ventaja di oggi, se domani perdiamo cinque, oggi abbiamo recuperato tre”, ha detto, sottolineando l’importanza di ogni singola gara nel campionato. Il pilota ha anche parlato del ruolo della pista e della gestione del rischio, riconoscendo che alcuni piloti si affidano più alla tecnologia del “dashboard” che a metodi più tradizionali.

La motivazione e la concentrazione

La vittoria a Misano ha dato a Márquez un senso di fiducia che si traduce in motivazione. “Questo mi dà forza, è la benzina per un pilota”, ha dichiarato, riferendosi al successo come a un elemento che alimenta la sua determinazione. Tuttavia, il pilota ha anche espresso la sua attenzione per la gara principale, dove Bezzecchi è considerato un forte candidato. “Sono più che 12 punti”, ha detto, riferendosi al vantaggio ottenuto, ma ha anche ricordato che il campionato è lungo e ogni gara è cruciale.

La gestione del rischio

Márquez ha parlato della sua filosofia di guida, basata sulla concentrazione e sulla gestione del rischio. “Preferisco la vecchia scuola, il muro, dove sai che ti concentri e non fallisci”, ha spiegato, riconoscendo che alcuni piloti si affidano più alla tecnologia. Tuttavia, ha anche riconosciuto che la gestione del rischio è fondamentale, soprattutto quando si è vicini al leader. “Quando sei a un secondo, devi gestire il rischio e tutto in generale”, ha detto, sottolineando l’importanza della prudenza.

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La preparazione per la gara principale

Márquez ha parlato della sua preparazione per la gara principale, riconoscendo che Bezzecchi è un avversario difficile da battere. “Non ho cercato di trovare l’errore di Bezzecchi, perché sapevo che il settore 3 era il più rispettato”, ha spiegato, riferendosi a una zona della pista dove Bezzecchi potrebbe attaccare. Il pilota ha anche parlato della sua strategia per la gara, sottolineando che la vittoria del Sprint è un buon inizio ma non basta per vincere il campionato.

La motivazione e la fiducia

Márquez ha espresso la sua fiducia nel team e nella sua capacità di gestire le gare. “Ho pensato a molte cose prima di dormire e quando mi sono svegliato, alcune sono uscite, altre no”, ha detto, riferendosi al suo approccio mentale. La vittoria a Misano ha dato al pilota un boost morale che lo ha spinto a parlare di motivazione e di come ogni gara è un’opportunità per migliorare. “Questo mi dà forza, è la benzina per un pilota”, ha concluso, rafforzando il legame tra successo e determinazione.