Giro della Lunigiana 2026: De Smet vince l’ultima tappa, Van Kerckhove conferma il dominio

Atleta belga vince l’ultima tappa del Giro della Lunigiana 2026, mentre Van Kerckhove si aggiudica la classifica generale

Il 12 settembre 2026, la quarta e ultima tappa del Giro della Lunigiana juniores 2026 si è conclusa con la vittoria di Vic De Smet, belga, che ha vinto l’ultimo sprint sul traguardo di Casano di Luni. La vittoria ha confermato il dominio del ciclista belga, che si è aggiudicato la classifica generale per il secondo anno consecutivo, un risultato che lo ha visto precedere l’austriaco Michael Hettegger, battuto di appena 2 secondi. La gara, valida per la 50ª edizione del tour, ha visto un’organizzazione ridotta a causa del maltempo, che ha condizionato le prime frazioni e ha portato a un’edizione più breve rispetto al passato.

Un’edizione condizionata dal maltempo

Il Giro della Lunigiana 2026 ha visto un’organizzazione fortemente influenzata dalle condizioni climatiche, con le prime frazioni cancellate a causa delle piogge e del maltempo. Questo ha portato a una corsa ridotta, con un calendario modificato rispetto alle edizioni precedenti. Nonostante le difficoltà, i ciclisti hanno comunque dato prova di qualità, con prestazioni degne di nota, soprattutto da parte degli atleti italiani. Tra i migliori, Patrik Pezzo Rosola ha chiuso al quarto posto, staccato di 18 secondi, mentre Luca Gugnino ha terminato quinto a 21 secondi.

La vittoria di Vic De Smet, che ha chiuso al secondo posto nella tappa finale, ha rappresentato un’altra vittoria importante per il ciclismo belga, che ha mostrato una forte presenza nel circuito giovanile italiano. La prestazione degli italiani nella graduatoria finale ha messo in luce la qualità del talento nazionale. Tra i migliori, Patrik Pezzo Rosola ha chiuso al quarto posto, staccato di 18 secondi, mentre Luca Gugnino ha terminato quinto a 21 secondi.

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Van Kerckhove conferma il dominio

Seff Van Kerckhove, belga e in forza alla squadra Decathlon CMA-CGM U19, ha vinto la classifica generale per il secondo anno consecutivo, confermando il suo dominio nel circuito giovanile. La vittoria di Van Kerckhove, ottenuta un anno fa, si è rafforzata con la vittoria nella quarta tappa, che ha visto il ciclista precedere Brandon Fedrizzi e Gal Stare, mentre Luca Gugnino e il campione italiano Enrico Andrea Balliana hanno completato la top five. La sua capacità di gestire le gare in condizioni difficili ha messo in luce la sua leadership.

La gara ha visto anche un’ottima prestazione degli italiani, con risultati che hanno messo in mostra la qualità del talento nazionale. La quinta tappa del Giro della Lunigiana 2026 ha rappresentato un’altra tappa significativa per il ciclismo giovanile, con un mix di sfide e prestazioni di alto livello. La vittoria di Vic De Smet e la conferma del dominio di Van Kerckhove hanno messo in luce la forza del ciclismo belga nel circuito giovanile italiano.