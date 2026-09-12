Italia U20 calcio femminile, pareggia con Giappone e vince girone ai Mondiali 2026

Squadra italiana U20 calcio femminile pareggia con Giappone in finale di girone ai Mondiali 2026

L’Italia femminile Under 20 ha chiuso la fase a gironi dei Mondiali 2026 in modo straordinario, pareggiando 1-1 con il Giappone e conquistando il primo posto nel gruppo D. La squadra, allenata da Nicola Matteucci, ha vinto il girone con 7 punti, precedendo il Giappone (5) e gli Stati Uniti (4), che hanno battuto la Nuova Zelanda per 9-0. La vittoria di gruppo ha garantito l’accesso agli ottavi di finale, dove dovrà attendere la conclusione degli altri raggruppamenti per conoscere la prossima avversaria, potenzialmente una terza classificata. Il rischio è di affrontare l’Argentina o addirittura il Brasile in semifinale.

Una prestazione solida e determinata

La squadra azzurra ha dimostrato una grande coesione e determinazione durante la fase a gironi. Dopo aver battuto gli Stati Uniti per 2-1 e sconfitto la Nuova Zelanda per 3-0, l’Italia ha chiuso il proprio cammino con un pareggio contro il Giappone. La partita, giocata allo Stadion LKS di Lodz in Polonia, ha visto l’Italia prendere il vantaggio al 59’ grazie al rigore trasformato da Paola Fadda. Tuttavia, nel momento più critico, la squadra è stata sorpresa da un goal di Tago, che ha sfruttato un cross di Shinjo all’ottantesimo minuto.

La squadra ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del gioco.

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La vittoria di gruppo non è solo un risultato, ma anche un segnale di maturità e di potenziale. La squadra ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, anche contro avversari di alto livello come gli Stati Uniti e il Giappone. La gestione del gioco, la capacità di mantenere la concentrazione e la solidità difensiva sono state chiavi per il successo.

Un gruppo di talenti in crescita

La squadra, composta da giovani talenti, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di reazione. La vittoria di gruppo non è solo un risultato, ma anche un segnale di maturità e di potenziale. La squadra ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, anche contro avversari di alto livello come gli Stati Uniti e il Giappone. La gestione del gioco, la capacità di mantenere la concentrazione e la solidità difensiva sono state chiavi per il successo.

Il coach Nicola Matteucci ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra.

La squadra, però, dovrà affrontare un tabellone che potrebbe includere squadre di alto livello come l’Argentina e il Brasile. La vittoria del girone rappresenta un passo importante per il calcio femminile italiano, che sta crescendo a livello internazionale. La squadra azzurra ha dimostrato di poter competere a livello mondiale, anche se il cammino non è ancora finito. Gli ottavi di finale saranno un test importante per la squadra, che dovrà affrontare una sfida difficile. Tuttavia, la solidità dimostrata finora suggerisce che l’Italia è pronta per un’altra grande avventura.