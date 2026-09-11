Franco Mastantuono realizza un doppio in meno di due minuti con la Fiorentina

Franco Mastantuono segna due gol in meno di due minuti contro il Venezia, in Serie A

Franco Mastantuono, cedido dal Real Madrid, ha registrato un’impresa straordinaria nella quarta giornata della Serie A, segnando due gol in meno di due minuti contro il Venezia. L’attaccante, iniziato con la Fiorentina, ha realizzato il doppio in un minuto e 36 secondi, contribuendo alla vittoria del club toscano per 1-2. L’episodio ha suscitato grande stupore tra i tifosi e i giocatori, grazie alla rapidità e alla precisione con cui Mastantuono ha trasformato due occasioni di attacco. Questo risultato segna un’importante svolta nella stagione del club, che ha visto un cambio di tecnico con l’arrivo di Paolo Vanoli, sostituito a causa del pessimo inizio di stagione.

Un’esplosione di talento in poco tempo

Il talento di Franco Mastantuono si è manifestato in modo esemplare durante la partita contro il Venezia. Dopo aver giocato il suo quarto match in Serie A con la Fiorentina, l’attaccante ha sfruttato due occasioni di attacco, entrambe create sulla destra del gioco florentino. Con due colpi di sinistro da fuori area, Mastantuono ha battuto il portiere avversario, riuscendo a rimontare il vantaggio iniziale del Venezia. Questo doppio ha non solo cambiato il corso della partita, ma ha anche segnato il debutto goleador del giocatore.

Un cambio di tecnico e un inizio di stagione in crescita

L’arrivo di Paolo Vanoli come nuovo allenatore della Fiorentina ha segnato un punto di svolta per la squadra, che aveva accumulato zero punti nei primi tre match. La vittoria contro il Venezia, grazie al doppio di Mastantuono, ha dato un importante impulso al morale del gruppo. L’attaccante, però, non è stato l’unico a fare la differenza: il nuovo allenatore ha adottato un approccio più dinamico e offensivo, permettendo ai giocatori di esprimersi al meglio. Questo risultato rappresenta un primo passo importante per la squadra, che cerca di rientrare nella competizione.

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La prestazione di Mastantuono ha suscitato grande interesse tra i tifosi e i media, che hanno apprezzato la sua capacità di trasformare due occasioni in gol in un lasso di tempo estremamente breve. Il giocatore, che ha già dimostrato un’ottima condizione fisica e mentale, potrebbe diventare un punto di riferimento per la Fiorentina nella prossima stagione. Il suo debutto goleador, però, non è stato solo un momento di gloria personale, ma anche un segnale di speranza per la squadra, che cerca di rafforzare la sua posizione in classifica.

La reazione di Mastantuono ha dimostrato come un giocatore in fase di adattamento possa dare un contributo decisivo al risultato. La Fiorentina, con il suo nuovo allenatore, sembra aver trovato un equilibrio tra attacco e difesa, permettendo a giocatori come Mastantuono di esprimersi al meglio. Il successo contro il Venezia rappresenta un’importante vittoria per la squadra, che cerca di consolidare la sua posizione nella Serie A. La prestazione di Mastantuono rimane un momento di eccellenza individuale, che potrebbe aprire le porte a nuove opportunità per il giocatore e per la squadra.

Franco Mastantuono segna due gol in meno di due minuti contro il Venezia.

Il doppio è avvenuto in un minuto e 36 secondi.

L’attaccante ha debuttato come goleador in Serie A.

Il nuovo allenatore Paolo Vanoli ha guidato la Fiorentina alla vittoria.