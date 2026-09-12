Paolo Cozzi: “Giannelli ha stupito, la pallavolo diventa elitaria e si perde talenti”

Paolo Cozzi commenta la partita di Simone Giannelli e la situazione della pallavolo

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Paolo Cozzi, ex giocatore e commentatore, ha espresso durante la prima puntata di Volley Night dedicata agli Europei di pallavolo maschili 2026 un giudizio su una partita in cui la squadra azzurra ha superato la Svezia per 3-0. L’ex atleta ha sottolineato come la prestazione di Simone Giannelli abbia sorpreso, non solo per la sua intensità, ma anche per l’approccio al gioco. “Condizioni climatiche particolari, mi aspettavo una palla più semplice da Giannelli. Invece ha spinto molto con i centrali e con il gioco veloce”, ha detto Cozzi, aggiungendo che “a muro non si poteva fare meglio di così”. Il commentatore ha anche espresso un apprezzamento per il ritorno in campo di Alessandro Michieletto, sottolineando come “è bello rivedere Michieletto, in attesa che torni in condizione”.

La pallavolo si trasforma in un’attività elitaria

Cozzi ha poi lanciato un’importante riflessione sullo stato attuale della pallavolo: “La pallavolo sta diventando elitaria, così si perdono talenti”. L’ex giocatore ha sottolineato come la mancanza di accesso economico alle società possa mettere a rischio la crescita di nuovi talenti. “Si rischia di perdere dei talenti che magari non hanno i mezzi economici per entrare nelle società”, ha aggiunto. Questo fenomeno, secondo Cozzi, rischia di creare una divisione tra chi ha le risorse e chi non le ha, limitando l’accesso al mondo professionistico. Lo sport è un patrimonio per tutti, ha concluso, sottolineando l’importanza di un’equità nel settore.

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Un’evoluzione che preoccupa i commentatori

La trasmissione, in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha visto Cozzi commentare non solo la partita, ma anche altri aspetti legati al mondo della pallavolo. Tra i temi trattati, il ritorno di Michieletto, il calendario per Los Angeles 2028 e un pagellone dettagliato. Tuttavia, il commentatore ha messo in evidenza come l’evoluzione del gioco, con un maggiore impatto dei centrali e un gioco più veloce, possa influenzare la formazione dei giovani. “I nostri ragazzi devono farlo per stare lontano dalle tante tentazioni”, ha detto Cozzi, riferendosi a una serie di sfide che i giovani atleti devono affrontare per raggiungere il successo.

La partita tra Italia e Svezia ha rappresentato un inizio promettente per la squadra azzurra, ma per Cozzi, il vero problema risiede nel futuro della pallavolo. “La pallavolo sta diventando elitaria”, ha ripetuto, sottolineando come il fenomeno possa portare a una perdita di talenti. Si rischia di perdere dei talenti che magari non hanno i mezzi economici per entrare nelle società. Questo dibattito, che ha trovato spazio nella prima puntata di Volley Night, ha suscitato interesse tra gli appassionati e potrebbe diventare un tema di discussione nel prossimo futuro.