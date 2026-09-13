Coppa Davis 2026: la settimana senza tornei ATP per gli azzurri

Squadre di tennis si preparano alla Coppa Davis 2026 senza l’Italia, con partite in programma a settembre

La settimana 14-20 settembre 2026 segnerà un periodo di pausa per i giocatori azzurri, privi di impegni sul circuito ATP. Il principale appuntamento sarà rappresentato dal secondo turno di qualificazione alle Finali di Coppa Davis, in programma dal 18 al 20 settembre. L’Italia, qualificata di diritto come Paese ospitante, avrà l’occasione di osservare da vicino le prossime avversarie e preparare con largo anticipo la difesa del titolo conquistato nelle ultime tre edizioni. La Coppa Davis torna dopo un periodo di sosta, con la partecipazione di squadre come la Germania, gli Stati Uniti, il Belgio e il Cile.

Qualificazioni e convocazioni per la Coppa Davis

La Germania, guidata da Zverev, si affaccia al secondo turno di qualificazione con un roster che include anche Hanfmann, Puetz e Krawietz. Gli Stati Uniti, invece, hanno convocato Ben Shelton, che si prepara a confrontarsi con la Repubblica Ceca a Praga. La squadra tedesca si presenterà con un roster di alto livello, mentre la squadra americana si appoggia su nomi di spicco come Taylor Fritz e Frances Tiafoe. La Spagna, invece, si affida a Jodar, con la partita contro il Cile a Santiago. Il Belgio, tra i convocati, schiererà Blockx, Bergs, Collignon, Gille e Vliegen.

La Coppa Davis si svolgerà su diverse superfici, con partite su cemento e terra rossa. Tra le sfide più attese, si segnala il confronto tra Germania e Croazia a Halle, dove Zverev affronterà Cilic, Prizmic, Pavic e Mektic. Inoltre, si disputerà la sfida tra Canada e Francia a Quebec City, con la presenza di Auger-Aliassime e Fils. La Gran Bretagna affronterà l’Ecuador a Londra, mentre la squadra cilena si presenterà con Tabilo, Garin, Barrios Vera e Soto.

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Le squadre in campo e i prossimi impegni

La squadra italiana, pur non partecipando alle qualificazioni, seguirà da vicino i prossimi sviluppi per preparare al meglio la difesa del titolo. Tra i prossimi appuntamenti, si segnala la partecipazione a Hangzhou e Chengdu, in Cina, dove saranno impegnati Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. La Coppa Davis, con il suo format tradizionale, offrirà un’occasione per osservare le squadre in gara e valutare le loro potenzialità. La fase finale, in programma a Bologna, vedrà l’Italia affrontare le squadre qualificate, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato negli ultimi anni.

La settimana senza tornei ATP permetterà ai giocatori di ricaricare le energie e concentrarsi sugli impegni con le rispettive Nazionali. La Coppa Davis, con il suo meccanismo di sfide a eliminazione diretta, offrirà un’occasione per osservare le squadre in gara e valutare le loro potenzialità. La fase finale, in programma a Bologna, vedrà l’Italia affrontare le squadre qualificate, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato negli ultimi anni.

La Coppa Davis torna dopo un periodo di sosta, con la partecipazione di squadre come la Germania, gli Stati Uniti, il Belgio e il Cile. La settimana senza tornei ATP permetterà ai giocatori di ricaricare le energie e concentrarsi sugli impegni con le rispettive Nazionali. La fase finale, in programma a Bologna, vedrà l’Italia affrontare le squadre qualificate, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato negli ultimi anni. La squadra italiana, pur non partecipando alle qualificazioni, seguirà da vicino i prossimi sviluppi per preparare al meglio la difesa del titolo. La Coppa Davis, con il suo format tradizionale, offrirà un’occasione per osservare le squadre in gara e valutare le loro potenzialità. La fase finale, in programma a Bologna, vedrà l’Italia affrontare le squadre qualificate, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato negli ultimi anni.