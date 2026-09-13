Ultimate Championship 2026: oggi in tv, orari 13 settembre, italiani in gara

Oggi al Ultimate Championship 2026, in diretta su Rai2 e streaming. Italiani in gara: Tamberi e Pernici.

Atletica in diretta su Rai2 e streaming, italiani in gara al Ultimate Championship 2026

Oggi, domenica 13 settembre 2026, si svolge l’ultima giornata del Ultimate Championship 2026, la rassegna globale di atletica organizzata da World Athletics a Budapest. La manifestazione, inedita e di alto livello, vede l’Italia protagonista con diversi atleti in gara. La diretta tv e streaming saranno disponibili su Rai2, Sky Sport Max, RaiPlay Sport 2, Sky Go e NOW, con la possibilità di seguire in tempo reale anche attraverso OA Sport. Tra i momenti più attesi, il salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi e la finale degli 800 metri con Francesco Pernici, nuovo primatista tricolore. La staffetta 4×400 metri mista, con quartetto da definire, è un altro punto di interesse per la squadra azzurra.

Ultimate Championship 2026: programma e orari

Il day-3 della kermesse si svolgerà con undici finali, dieci individuali e una a squadre, con premi in palio per i vincitori. Il programma completo è disponibile online e include gare come il salto in alto, il tiro del giavellotto, le semifinali e le finali dei 200 e 400 metri. Tra le gare in programma, la finale degli 800 metri maschili alle 19.41 e la staffetta 4×400 metri mista alle 19.53. L’evento si concluderà alle 20.49 con la finale dei 200 metri femminili. La diretta tv su Rai2 proseguirà fino alle 20.30, mentre il streaming sarà attivo su RaiPlay Sport 2, Sky Go e NOW.

Italiani in gara: Tamberi e Pernici in scena

Gianmarco Tamberi, inviato dagli organizzatori con una wild card speciale, affronterà la finale del salto in alto maschile, dove si prevede un confronto acceso con il campione statunitense JuVaughn Harrison e l’atleta ucraino Oleh Doroshchuk. Francesco Pernici, nuovo primatista tricolore degli 800 metri, sarà invece in gara nella finale sul doppio giro di pista, dove si aspetta un’azione di alto livello. La staffetta 4×400 metri mista, con quartetto da definire, rappresenta un altro punto di interesse per l’Italia, che punta a fare risultato in una gara di squadra.

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Il programma completo, con orari, gare e dettagli, è disponibile sul sito ufficiale. Gli appassionati possono seguire in diretta la manifestazione attraverso i canali Rai, Sky e OA Sport. L’Ultimate Championship 2026 rappresenta un’occasione unica per assistere a gare di alto livello e per seguire l’impegno degli atleti italiani in una competizione internazionale di rilievo. La manifestazione, in corso a Budapest, vede l’Italia impegnata in diverse gare chiave, con atleti come Tamberi e Pernici che cercano di portare a casa importanti successi. La staffetta 4×400 metri mista, pur con quartetto da definire, rappresenta un’altra opportunità per la squadra azzurra di fare risultato. La diretta tv e streaming permetteranno a tutti i tifosi di seguire in tempo reale le sfide più attese, con un’offerta di contenuti che include interviste, pagellone e anticipazioni su Los Angeles 2028.

Il day-3 della kermesse si chiuderà con la finale dei 200 metri femminili alle 20.49, con un programma che vede la partecipazione di atleti di alto livello. La diretta su Rai2 proseguirà fino alle 20.30, mentre il streaming su RaiPlay Sport 2, Sky Go e NOW permetterà a chi non può seguire in diretta di rimanere aggiornato. L’evento rappresenta un momento importante per l’atletica italiana, con la possibilità di ottenere risultati significativi in una competizione globale. Con la partecipazione di atleti come Tamberi e Pernici, l’Italia si presenta come una delle squadre più interessanti del day-3. La staffetta 4×400 metri mista, pur con quartetto da definire, rappresenta un’altra opportunità per la squadra azzurra di fare risultato. La diretta tv e streaming permetteranno a tutti i tifosi di seguire in tempo reale le sfide più attese, con un’offerta di contenuti che include interviste, pagellone e anticipazioni su Los Angeles 2028.

La manifestazione, in corso a Budapest, vede l’Italia impegnata in diverse gare chiave, con atleti come Tamberi e Pernici che cercano di portare a casa importanti successi. La staffetta 4×400 metri mista, pur con quartetto da definire, rappresenta un’altra opportunità per la squadra azzurra di fare risultato. La diretta tv e streaming permetteranno a tutti i tifosi di seguire in tempo reale le sfide più attese, con un’offerta di contenuti che include interviste, pagellone e anticipazioni su Los Angeles 2028.