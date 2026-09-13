Mourinho: “Se non gioca Diomande titolare, la prima domanda sarebbe: ‘Perché non gioca Diomande?'”

Mourinho analizza la vittoria del Real Madrid contro il Rayo e sottolinea l’importanza di Diomande, evidenziando il suo potenziale e il processo di crescita

Il Real Madrid, guidato da José Mourinho, ha vinto contro il Rayo Vallecano, con un risultato che ha messo in luce la versatilità e il potenziale di Diomande. L’allenatore ha espresso un’opinione chiara durante la conferenza stampa, affermando: “Se non gioca Diomande titolare, la prima domanda sarebbe: ‘Perché non gioca Diomande?'”. La frase, seppur in spagnolo, ha suscitato attenzione, soprattutto per il contesto in cui è stata detta. Mourinho ha analizzato la partita, sottolineando l’importanza del giocatore nella formazione e il suo ruolo nella squadra.

Un processo di crescita che richiede tempo

Mourinho ha spiegato che Diomande, pur essendo un talento promettente, ha poco tempo in alto livello e deve imparare molto dal punto di vista tattico. “Ha poco tempo in alto livello e deve imparare molto dal punto di vista tattico”, ha detto il tecnico. L’allenatore ha anche sottolineato che il giocatore ha un potenziale incredibile, ma la sua crescita richiede tempo. La sua evoluzione è un obiettivo chiave per la squadra. Il giocatore, però, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto e per la fiducia che il tecnico ha in lui.

Opzioni e flessibilità nella formazione

Mourinho ha anche parlato delle opzioni che Diomande offre alla squadra. “Ci dà molte possibilità”, ha detto, spiegando che il giocatore può giocare in diversi posizioni, come Vini o Bellingham. La sua versatilità è un aspetto positivo per la squadra. Questa flessibilità è un aspetto positivo per la squadra, che può adattarsi a diverse situazioni durante la partita. Inoltre, Mourinho ha sottolineato che il giocatore ha un’ottima capacità di palla, con un potenziale che potrebbe portarlo a livelli molto alti.

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Il processo di crescita di Diomande, però, richiede pazienza e lavoro costante. “È un processo che sta imparando a giocare a livello di squadra”, ha detto Mourinho, riferendosi al modo in cui il giocatore sta sviluppando la sua capacità. L’allenatore ha anche menzionato che il giocatore ha un’ottima capacità fisica e mentale, ma deve ancora sviluppare la sua velocità e la sua capacità di ripetere gli sforzi. Il giocatore è vicino al suo massimo potenziale. La fiducia del tecnico in Diomande è evidente, ma il percorso di crescita richiede pazienza e lavoro costante.

La partita ha visto anche un’evoluzione positiva del giocatore, con un contributo significativo alla vittoria. Mourinho ha sottolineato come il giocatore abbia un potenziale enorme e come la sua crescita sia un obiettivo a lungo termine. La squadra, però, deve continuare a lavorare per migliorare la sua capacità di giocare a livello di squadra. La fiducia nel giocatore è chiara, ma il percorso è lungo.