Italia-Spagna, Europei beach soccer 2026: replica della finale del 2025 in scena a Viareggio

Italia e Spagna si sfidano in finale agli Europei beach soccer 2026 a Viareggio, replica del match del 2025

La finale degli Europei di beach soccer 2026 si svolgerà oggi a Viareggio, con l’Italia che affronta per la quarta volta consecutiva la Spagna, ripetendo la formula della scorsa edizione. Il match, in diretta su OA Sport, inizierà alle 18.00 e vedrà la partecipazione di due nazionali che si sono distinte nel corso della competizione. L’Italia, guidata dal commissario tecnico Emilio Del Duca, ha raggiunto il podio per il sesto anno di fila e la finale per il quarto anno consecutivo, cercando il quinto titolo nella storia. La Spagna, invece, si presenta come diretta rivale, con un pronostico leggermente a favore dei suoi giocatori, in considerazione dell’assenza di Marco Giordani, la stella azzurra espulsa nella semifinale contro la Svizzera.

La replica della finale del 2025

La replica della finale del 2025 si svolgerà oggi a Viareggio, con l’Italia che torna a confrontarsi con la Spagna, avversaria storica. Il match, che si terrà in diretta su OA Sport, è stato anticipato come uno degli eventi più attesi della manifestazione. L’Italia, dopo aver superato la Svizzera per 10-4, ha dimostrato una forma al top, mentre la Spagna ha battuto la Danimarca per 8-1, confermando la sua forza. La partita, che si preannuncia combattutissima, vedrà l’Italia cercare il quinto titolo nella sua storia, dopo le vittorie del 2005, 2018, 2023 e 2025.

Un’assenza pesante per gli azzurri

Marco Giordani, uno dei migliori giocatori del beach soccer italiano, non sarà presente in campo per l’Italia. L’attaccante, autore di otto reti nel corso della competizione, ha subito un’espulsione nella semifinale contro la Svizzera, un colpo di cui i tifosi azzurri si sentono pesantemente colpiti. La sua assenza potrebbe influenzare il gioco, ma l’Italia, con la sua solida organizzazione e la leadership di Del Duca, cerca di compensare la mancanza del giocatore. La Spagna, invece, si presenta al completo, con un roster in forma e con un pronostico leggermente più favorevole.

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La finale maschile si terrà poco prima della competizione femminile, in cui le due nazionali si sfideranno per un doppio incontro. L’Italia, che ha vinto la finale femminile del 2025, cercherà di ripetere la vittoria, mentre la Spagna, sempre in forma, si presenta come avversaria difficile. Il pubblico di Viareggio, che ha accolto la manifestazione con entusiasmo, si aspetta un match intenso e emozionante, con un risultato che potrebbe ribaltare le aspettative iniziali.

La partita si terrà alle 18.00 a Viareggio. Marco Giordani non sarà in campo per l’Italia. La Spagna ha vinto la sua semifinale per 8-1. La finale femminile si terrà poco dopo.

Il match tra Italia e Spagna è uno degli eventi più attesi degli Europei 2026, con un’atmosfera che promette emozioni e tensione. La squadra azzurra, con la sua esperienza e la sua capacità di reagire, cercherà di ripetere la vittoria del 2025, mentre la Spagna, con la sua forza e la sua determinazione, si presenta come avversaria difficile. Il pubblico, che ha seguito con attenzione la preparazione delle due squadre, si aspetta un incontro che potrebbe decidere il destino della competizione. La finale, in diretta su OA Sport, sarà un momento di grande spettacolo e di grande emozione per tutti i tifosi del beach soccer.