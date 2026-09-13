Gianmarco Tamberi vince gli Ultimate Championship: “A 2.41 ho rivissuto la carriera”

Gianmarco Tamberi salta 2.41 metri durante gli Ultimate Championship, festeggiando la vittoria

Gianmarco Tamberi, 34 anni, ha vinto gli Ultimate Championship con un salto di 2.41 metri, un risultato che lo ha portato a rivivere la sua carriera al livello degli anni migliori. La competizione, organizzata da World Athletics, ha visto il campione olimpico di Tokyo 2020 dominare la gara di salto in alto, registrando prestazioni eccezionali che hanno lasciato senza fiato il pubblico e i giudici. Tamberi ha espresso la sua soddisfazione attraverso i canali federali, dicendo: “Sapevo di poter saltare molto più alto in questa stagione, di poter fare altre misure e finalmente sono arrivate. Poi con l’asticella a 2,41 ho un po’ rivissuto la mia carriera che mi ha insegnato a non aver paura di niente.”

Un record che riconcilia con l’ancestrale

Il 34enne ha dominato la gara di salto in alto, rendendosi protagonista di due splendide perle al primo affondo da 2.33 e 2.35 metri, e poi valicando 2.37 metri al secondo tentativo, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il risultato finale di 2.41 metri ha regalato a Tamberi l’unico trofeo che, per forza di cose, mancava al suo glorioso palmares. Il salto ha riconciliato Tamberi con l’ancestrale, come se ogni passo fosse un ritorno a una forma pura e antica.

Un sogno che si avvicina: i Giochi di Los Angeles

Dopo aver vinto gli Ultimate Championship, Tamberi ha guardato al futuro, rivolgendo lo sguardo ai Giochi di Los Angeles 2028. “Ora guardo ai Giochi di Los Angeles con una voglia enorme”, ha dichiarato il fuoriclasse marchigiano. Il campione ha anche espresso il desiderio di disputare la rassegna iridata in casa, sottolineando come la cosa più bella sia “vedere lo stadio intero che si alza in piedi per un salto, fa venire i brividi, mi dà una forza incredibile.”

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Il sogno di un Mondiale a Roma nel 2029 è stato anche menzionato da Tamberi, che ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto e la possibilità di realizzare un altro grande traguardo. La vittoria agli Ultimate Championship è un passo importante verso l’obiettivo di chiudere la carriera in casa, in una rassegna che ha visto il suo talento esplodere.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro. Tamberi, con la sua vittoria, ha dimostrato che il suo talento non si è mai spento, ma anzi si è rafforzato con il tempo. La sua carriera, come lui stesso ha detto, è al livello dei migliori anni, e questo è un segnale di forza per il futuro. La sua strada, però, non è ancora finita: i Giochi di Los Angeles rappresentano un nuovo inizio, un’altra sfida da vincere.