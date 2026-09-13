Tobias Halland Johannessen: “Non mi aspettavo proprio di vincere” nella Vuelta a España 2026

Tobias Halland Johannessen vince la Vuelta a España 2026 in volata contro Alessandro Romele a Granada

La Vuelta a España 2026 si è conclusa con una vittoria inaspettata per Tobias Halland Johannessen, il norvegese che ha sconfitto in volata Alessandro Romele sul traguardo di Granada. La vittoria, ottenuta nell’ultimo giro, ha suscitato emozione e soddisfazione per l’intera squadra, che ha visto il suo leader raggiungere un traguardo tanto atteso dopo anni di lavoro e sacrifici.

vittoria in volata

Johannessen ha commentato la sua vittoria con un mix di emozione e gratitudine, rivelando che non si aspettava proprio di vincere. “Non mi aspettavo proprio di vincere”, ha detto il ciclista, sottolineando l’importanza del momento e della squadra. La vittoria è stata il risultato di un piano ben studiato, con un’attenzione particolare alla volata finale, dove il norvegese ha cercato di non tirare finché non ha visto il distacco necessario per garantire la vittoria.

La strategia era chiara: portare Cort in testa fino all’ultima curva.

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Johannessen ha spiegato come la squadra avesse discusso in dettaglio la strategia per la volata, con l’obiettivo di far arrivare Cort in prima posizione. “Avevamo parlato di come volevamo affrontarla con Cort, e il piano era portarlo davanti fino all’ultima curva”, ha ricordato il ciclista. Tuttavia, nell’ultimo giro, Johannessen ha preferito non tirare finché non ha visto che il distacco era sufficiente, permettendogli di concentrarsi completamente sul tentativo di vincere.

un momento speciale per la squadra

La vittoria di Johannessen ha rappresentato un momento speciale per la squadra, soprattutto per rendere l’ultimo giorno della carriera di Cort un ricordo indimenticabile. “Volevamo davvero rendere l’ultimo giorno della carriera di Cort il più speciale possibile e provare a vincere per lui”, ha spiegato il norvegese. La vittoria non solo ha rafforzato la fiducia della squadra, ma ha anche dato un senso di appartenenza e unità a tutti i membri.

La fiducia è cresciuta dopo la sconfitta di ieri.

Johannessen ha riconosciuto come la vittoria di oggi fosse il risultato di un lavoro costante e di una fiducia crescente. “Credo che ieri abbiamo acquisito molta fiducia e sono felicissimo di essere riuscito a regalare alla squadra una vittoria oggi, perché sentivo che se la meritavano davvero tanto ieri”, ha detto il ciclista. La vittoria ha anche rappresentato un momento di riscatto dopo la delusione di ieri, quando Johannessen aveva cercato invano di vincere per la squadra. La Vuelta a España 2026 ha visto un momento di emozione e orgoglio per la squadra norvegese, con una vittoria che ha messo in luce l’impegno, la strategia e l’unità di un gruppo che ha saputo superare le sfide e raggiungere un traguardo tanto importante.