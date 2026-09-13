George Russell: “Non si poteva sorpassare, qualsiasi scelta mi avrebbe lasciato nella stessa posizione”

George Russell commenta la sua gara al GP di Spagna 2026, sottolineando le limitazioni di sorpasso e la strategia della squadra

Il Gran Premio di Spagna 2026 si è concluso con un risultato non del tutto soddisfacente per George Russell, pilota della Mercedes. Dopo una gara in cui non è riuscito a migliorare la sua posizione, il britannico ha espresso la sua frustrazione durante l’intervista in zona mista, sottolineando le difficoltà di sorpasso e la strategia seguita dalla squadra. La gara, disputata sul circuito del Madring a Madrid, ha visto Kimi Antonelli vincere, precedendo Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc. Russell, che ha finito quinto, ha riconosciuto le limitazioni del tracciato e la competitività del gruppo.

Difficoltà di sorpasso e strategia della squadra

“Qualsiasi scelta mi avrebbe lasciato nella stessa posizione, non si poteva sorpassare”, ha detto Russell, riferendosi alle decisioni prese durante la gara. Il pilota ha spiegato che, nonostante le strategie adottate, non era possibile superare i rivali, soprattutto a causa delle limitazioni del tracciato e della competitività del gruppo. Forse non avrei dovuto fermarmi per montare di nuovo la dura alla fine, ma tutto ciò che avrei fatto ci avrebbe riportati alla stessa posizione, ha aggiunto, sottolineando la frustrazione per la mancanza di progressi.

Russell ha ribadito l’importanza di concentrarsi sulle prestazioni e sul supporto alla squadra, anche se il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. “Devo solo concentrarmi sulle prestazioni, continuare a provare ad aiutare la squadra”, ha dichiarato, mostrando una certa determinazione nonostante la posizione di classifica. Il pilota ha anche sottolineato che, pur non essendo in lotta per il titolo piloti, la squadra è in una grande posizione per vincere il Campionato Costruttori.

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Un fine settimana complicato per Russell

Si chiude così un fine settimana complicato per il britannico, mai davvero in lizza nel corso dei turni. Per la precisione il pilota della Mercedes ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Kimi Antonelli, vincitore davanti a Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha commentato la sua giornata, sottolineando le difficoltà incontrate durante la gara. “Realisticamente, non sono in lotta per quello Piloti, e questo semplicemente mi permette di concentrarmi gara dopo gara e provare a ottenere alcuni buoni risultati”, ha concluso Russell. La gara ha visto il britannico cedere il passo al compagno di squadra Kimi Antonelli, che ha sfruttato una Virtual Safety Car per ottenere un vantaggio strategico. Anche se il risultato non è stato ottimale, Russell ha espresso la sua volontà di migliorare e di continuare a dare il massimo per la squadra.