Francesco Pernici batte il record italiano sugli 800 metri, un nuovo passo verso la storia

Francesco Pernici corre sugli 800 metri durante i Ultimate Championship 2026, battendo il record italiano

Francesco Pernici ha scritto una pagina della storia dell’atletica italiana, battendo il record nazionale sugli 800 metri con un tempo di 1:42.67, a Tomblaine il 3 luglio 2026. Il 24enne bresciano ha superato di 93 centesimi il primato di Marcello Fiasconaro, detenuto da oltre mezzo secolo, segnando un passo decisivo verso la sua carriera e verso un’Italia che sembrava lontana da un simile traguardo. La performance, realizzata durante i Ultimate Championship, ha riacceso la speranza di un’atletica italiana in ascesa, in grado di competere a livello internazionale.

Un record che ha scosso il mondo

Il tempo di 1:42.67 non è solo un numero, ma un simbolo di una nuova dimensione temporale per l’atletica italiana. Pernici, allievo del coach Dalmazio Bersini, ha dimostrato una capacità di gestione della gara eccezionale, risparmiando energia nella prima tornata per poi scatenarsi sul rettilineo finale. Il suo percorso ha visto l’affrontare atleti di alto livello, come il francese Yanis Meziane e l’irlandese Mark English, Campione d’Europa, ma ha anche quasi raggiunto il campione statunitense Brandon Miller, che ha chiuso in 1:42.54.

Un’impresa che ha scosso il mondo dell’atletica

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La performance di Pernici ha suscitato un enorme entusiasmo nel settore, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. I Ultimate Championship, svoltisi a Budapest, hanno visto partecipare atleti di alto livello, tra cui Campioni Olimpici, Mondiali e detentori della Diamond League. Il contesto tecnico e competitivo ha reso la vittoria di Pernici ancora più significativa, poiché ha dimostrato una capacità di adattamento e di gestione della gara in condizioni estreme.

Un’altra vittoria, un’altra sfida

Dopo aver squarciato il Velo di Maya, Pernici ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide più difficili. La sua vittoria non è stata solo un record, ma un segnale di una nuova era per l’atletica italiana. La sua prestazione ha anche messo in luce la capacità di un atleta italiano di competere a livello mondiale, un aspetto che ha suscitato interesse e speranza nel settore. La sua corsa ha visto il passaggio da un’azione di front-runner a una gestione strategica, con un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta. La gara, però, non è stata vinta da Pernici. L’algerino Djamel Sedjati ha chiuso in 1:41.91, superando il canadese Marco Arop, che ha registrato un tempo di 1:42.28. Il keniano Emmanuel Wanyonyi ha completato la prova in 1:42.44, chiudendo il podio. Nonostante ciò, la prestazione di Pernici ha rappresentato un momento di orgoglio e di speranza per l’atletica italiana, un’altra prova che dimostra come il talento italiano possa competere a livello mondiale.