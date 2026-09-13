Verena Steinhauser si piazza al 13° posto al triathlon di Karlovy Vary, vittoria di Taylor-Brown

Atleta italiana Verena Steinhauser al 13° posto al triathlon di Karlovy Vary, vittoria della britannica Georgia Taylor-Brown

Il triathlon delle World Triathlon Championship Series di Karlovy Vary, in Cechia, ha visto la partecipazione di atlete di alto livello, con un risultato che ha visto la britannica Georgia Taylor-Brown vincere la gara della categoria élite femminile. Verena Steinhauser, atleta italiana, ha concluso al 13° posto, a 3’46” dalla vittoria, mentre Bianca Seregni ha dovuto ritirarsi durante la frazione di ciclismo. La gara, valida per il ranking olimpico, ha visto la vittoria di Taylor-Brown, che ha superato la statunitense Taylor Spivey nella corsa finale, con un margine di 36 secondi.

La vittoria di Taylor-Brown e la sfida per il podio

La gara si è sviluppata con una fuga a tre nel ciclismo, che ha determinato due delle protagoniste del podio. La britannica Georgia Taylor-Brown ha dominato la frazione di corsa, chiudendo in 2:03’05”, mentre la statunitense Taylor Spivey è arrivata seconda a 36 secondi. La terza fuggitiva, l’austriaca Therese Feuersinger, ha pagato un costo di 2’16” nell’ultima parte di gara, perdendo l’appuntamento con il podio. La vittoria di Taylor-Brown ha messo in luce la sua capacità di gestire le distanze e di mantenere un ritmo costante durante la corsa.

Le prestazioni di Steinhauser e Seregni

Verena Steinhauser, atleta italiana, ha sfiorato la top ten, piazzandosi al 13° posto. La sua prestazione è stata caratterizzata da una buona resistenza nella fase iniziale, ma ha subito un calo nella corsa finale. Al contrario, Bianca Seregni, che aveva partecipato alla gara in ottima forma, ha dovuto ritirarsi durante la frazione di ciclismo, probabilmente a causa di un infortunio o di un problema fisico. La sua partecipazione ha comunque rappresentato un importante contributo per l’Italia, che ha visto due atlete in gara tra le migliori del mondo.

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Alle loro spalle, dal primo gruppo inseguitore, sono emersi due atlete che hanno conquistato i posti più bassi del podio. La tedesca Lisa Tertsch ha ottenuto il terzo posto, chiudendo a 1’28” dalla vittoria, grazie a una prestazione eccezionale nella corsa. La lussemburghese Jeanne Lehair, invece, ha concluso quarta a 2’01”, dimostrando una buona capacità di resistenza. Questi risultati hanno messo in luce la competitività del triathlon internazionale e la qualità delle atlete che partecipano alle World Series. La gara di Karlovy Vary ha rappresentato un’altra tappa importante del calendario mondiale, con un’attenzione particolare alla preparazione per i prossimi eventi, tra cui i Giochi del Mediterraneo e i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’Italia, con atlete come Verena Steinhauser e Bianca Seregni, ha dimostrato di essere una forza competitiva nel triathlon, anche se il cammino verso i successi più importanti è ancora lungo e richiede ulteriori sforzi e preparazione.