Squadra azzurra in campo contro la Grecia, giocatori in azione, pallavolo in atto

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Italia-Grecia Europei volley: Lavia in crescita, Sanguinetti garanzia, Romanò in forma

L’Italia ha sconfitto la Grecia per 3-0 agli Europei 2026 di volley maschile, conquistando la seconda vittoria consecutiva e issandosi al comando della Pool A. La partita, disputata al PalaPanini di Modena, ha visto gli azzurri faticare più del previsto, ma riuscire a prevalere grazie a una difesa solida e a un attacco in crescita. Tra i protagonisti, Daniele Lavia, Giovanni Sanguinetti e Yuri Romanò si sono distinti con prestazioni solide e determinate.

Un’arma di fiducia: Lavia in crescita

Daniele Lavia, schiacciatore azzurro, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la squadra. Anche quando l’attacco di squadra fatica, il martello tiene sempre botta e si scatena nella seconda parte dell’incontro. Ha messo a segno 15 punti con un 61% in fase offensiva e un 60% in ricezione, rispondendo presente con una certa continuità. Lavia, dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalla Nazionale lo scorso anno, sta ritrovando la sua forma migliore e si sta riprendendo il suo posto in squadra. Il giocatore ha dimostrato una grande capacità di adattamento, riuscendo a mantenere un livello di prestazioni costante nonostante le difficoltà del gioco. La sua presenza in campo ha rappresentato un sostegno importante per la squadra, soprattutto nei momenti in cui l’attacco non ha funzionato al meglio.

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Sanguinetti, il centrale che si conferma

Giovanni Sanguinetti, centrale azzurro, ha confermato di essere un punto fermo per la squadra. Proprio come la Svezia, rappresenta l’arma aggiuntiva per Simone Giannelli, che si aggrappa ai suoi primi tempi. Viene ripagato in maniera soddisfacente da un Sanguinetti sempre più inserito nelle dinamiche di squadra e bravo nel mettere a segna sette punti (56% in attacco, 2 muri). Il centrale, con la sua presenza in campo, ha contribuito in modo significativo alla vittoria.

Il giocatore ha dimostrato una grande capacità di lettura del gioco, riuscendo a interpretare al meglio le situazioni di gioco. La sua presenza in campo ha rappresentato un sostegno importante per la squadra, soprattutto nei momenti in cui l’attacco non ha funzionato al meglio. Altri giocatori hanno contribuito al successo azzurro, come Luca Porro e Gianluca Galassi, che hanno messo a segno buone prestazioni. Il libero Fabio Balaso ha gestito giocatori ostici come Raptis, Mouchlias e Protopsaltis, dimostrando una buona capacità di lettura del gioco. La squadra, pur faticando, ha dimostrato di avere la forza e la determinazione per vincere anche in momenti difficili.

Yuri Romanò, opposto titolare, ha messo in mostra una buona continuità. Il tabellone parla di 14 punti con il 58%, buoni numeri per il nostro opposto. Ha iniziato a carburare nel secondo parziale, trovando una certa costanza e spalancando il gas per l’ultima resistenza degli avversari. Romanò, con la sua capacità di attacco e difesa, si sta confermando come un elemento chiave per la squadra.