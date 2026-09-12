Spagna si avvicina agli USA e lotta per il bronzo

Squadre di basket femminile in azione durante un match tra Spagna e Usa, con giocatrici in movimento e palle in gioco

La Spagna ha dato il meglio di sé contro gli Stati Uniti nel match di semifinale del Mondiale di basket femminile, chiudendo il match con un punteggio di 66-76. Nonostante la sconfitta, la squadra spagnola ha dimostrato di essere molto vicina alle norteamericane, tanto da poter competere per il bronzo. La partita, giocata in un clima intenso, ha visto la Spagna dominare per buona parte del match, ma la contundenza finale degli USA ha deciso il risultato. Il prossimo obiettivo per la squadra di Méndez è il bronzo, che si giocherà domenica alle 16.30 contro la Germania.

Una prestazione di alto livello

La Spagna ha iniziato il match con una serie di azioni di alta qualità, con Raquel Carrera che ha messo in mostra la sua capacità di difesa e Awa Fam che ha segnato un importante tiro da tre. La squadra ha dominato per diversi minuti, costringendo gli USA a reagire. La difesa spagnola, guidata da Méndez, ha dimostrato una disciplina esemplare, limitando le possibilità di movimento delle avversarie. Tuttavia, il vantaggio spagnolo è stato interrotto da un parziale di 0-11 degli USA, che ha cambiato la dinamica del match.

Nonostante il momento di difficoltà, la squadra ha mantenuto la concentrazione e ha continuato a giocare con determinazione. La difesa ha reso difficile il lavoro delle avversarie, ma non è riuscita a fermare completamente la contropartita. La squadra ha anche dimostrato di non aver paura di fronte a un avversario di alto livello, come gli USA. La prestazione di Iyana Martin e di altre giocatrici ha reso il match un’esperienza di alto livello.

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La Spagna ha dato prova di essere una squadra in grado di competere con le migliori del mondo.

La forza di Iyana Martin

Iyana Martin è stata una delle giocatrici più importanti del match, con una prestazione straordinaria che ha messo in mostra il suo talento. La giocatrice ha segnato 17 punti e ha guidato la squadra spagnola in diversi momenti chiave. La sua capacità di creare spazio e di controllare il gioco ha reso difficile per gli USA la difesa. Nonostante la sconfitta, Martin ha lasciato un’impronta significativa, con la possibilità di essere considerata una candidata per la MVP del torneo. La squadra spagnola ha mostrato una grande determinazione, nonostante le difficoltà incontrate nel corso del match. La difesa, pur non riuscendo a fermare completamente gli USA, ha reso difficile il lavoro delle avversarie. La squadra ha anche dimostrato di non aver paura di fronte a un avversario di alto livello, come gli USA. La prestazione di Iyana Martin e di altre giocatrici ha reso il match un’esperienza di alto livello.

La Spagna ha dato il meglio di sé, e il risultato finale è un testimonianza del loro impegno e della loro determinazione.

Nonostante la sconfitta, la Spagna ha dato prova di essere una squadra in grado di competere con le migliori del mondo. La squadra di Méndez ha dimostrato di aver fatto un grande passo avanti nel torneo, e il prossimo obiettivo è il bronzo. La squadra si prepara a giocare contro la Germania, e il match sarà un’occasione per dimostrare il proprio potenziale. La Spagna ha dato il meglio di sé, e il risultato finale è un testimonianza del loro impegno e della loro determinazione.