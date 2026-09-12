Sofia Goggia rientra in Italia dopo malori. Test invernali anticipati in Argentina

Sofia Goggia, la famosa sciatrice bergamasca, ha rientrato in Italia anticipatamente dopo aver accusato dei malori durante la sua trasferta in Argentina. La campionessa, che si trovava a Ushuaia dal 23 agosto per sfruttare la neve invernale dell’Emisfero Australe e svolgere l’intenso lavoro di preparazione in vista della prossima stagione agonistica, ha interrotto la sua trasferta in anticipo. La decisione è stata presa in pieno accordo con la Commissione Medica federale, che ha espresso l’auspicio che i malori non rappresentino una criticità di grande rilevanza.

Test invernali anticipati in Argentina

La 33enne era impegnata da tre settimane nei fondamentali test estivi, ma la sua trasferta in terra sudamericana si è conclusa in anticipo. Sofia Goggia, detentrice della Sfera di Cristallo di superG e bronzo olimpico di discesa libera a Milano Cortina 2026, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Nei prossimi giorni, una volta atterrata nel Bel Paese, la sciatrice si sottoporrà a una serie di controlli medici per chiarire la natura dei sintomi che l’hanno costretta a interrompere la sua attività.

La sua preparazione estiva era intensa ma non ha potuto proseguire. La trasferta in Argentina era parte del piano di preparazione per la prossima stagione, che si aprirà a fine ottobre con il gigante di Soelden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia, che ha sempre dimostrato una grande capacità di adattamento e di lavoro estivo, ha svolto un intenso programma di allenamento, ma i malori hanno reso necessario un cambio di rotta.

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Un impegno sportivo in sospeso

La sciatrice, che ha già vinto numerose competizioni internazionali, ha sempre mostrato una forte determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Il suo rientro anticipato rappresenta un momento di svolta nella sua stagione, ma non segna la fine del suo impegno sportivo. La Fisi continuerà a monitorare la sua situazione e a supportarla nel modo più adeguato per garantire la sua preparazione per la prossima stagione.

La Commissione Medica federale ha espresso un auspicio positivo. La decisione di rientrare in Italia è stata presa in collaborazione con la Commissione Medica federale, che ha espresso l’auspicio che i malori non rappresentino una criticità di grande rilevanza. Sofia Goggia, che ha sempre dimostrato una grande capacità di adattamento, continuerà a seguire con attenzione i suoi progressi e a lavorare per tornare al massimo livello di forma. La sua attività in Argentina era volta a sfruttare la neve invernale dell’Emisfero Australe, un’opportunità unica per testare le sue capacità in condizioni climatiche diverse. La sua decisione di interrompere la trasferta anticipatamente è stata comunicata ufficialmente e riflette una strategia di gestione del rischio, in linea con le normative sportive e mediche.