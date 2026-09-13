Ken Read: “Voglio provare a vincere l’America’s Cup, ma il progetto è a lungo termine”

Ken Read, CEO di American Racing Challenger Team USA, parla del progetto a lungo termine per l’America’s Cup a Napoli

Il 13 settembre 2026, a Napoli, si prepara l’America’s Cup 2027, evento che vede la partecipazione del Team USA, guidato da Ken Read, CEO di American Racing Challenger Team USA. L’evento, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre, rappresenta un passo importante per il team statunitense, che ha espresso l’intenzione di provare a vincere l’America’s Cup, pur riconoscendo che il progetto è a lungo termine. Read ha dichiarato in un’intervista che l’obiettivo non è solo vincere, ma anche imparare e costruire una base solida per il futuro.

Ken Read ha sottolineato che il progetto del Team USA non si limita a un singolo evento, ma si estende su un orizzonte più ampio. “Voglio provare a vincere l’America’s Cup, ma il nostro è un progetto a lungo termine”, ha detto. L’obiettivo principale del team è di raggiungere un pubblico più ampio, soprattutto tra i giovani, e di trasmettere un atteggiamento positivo e di collaborazione. “Siamo qui per imparare. È quasi assurdo dirlo ad alta voce, ma questa è la nostra prima regata”, ha aggiunto Read, riconoscendo l’importanza del momento.

Un’occasione per la comunità

Read ha anche parlato dell’impatto positivo che l’America’s Cup può avere sul territorio. “Quando guardi l’area di Bagnoli e vedi tutti i lavori che si stanno facendo, ti rendi conto che alla fine saranno l’Italia e Napoli a vincere”, ha osservato. L’evento non solo promuove la vela, ma contribuisce alla rigenerazione dell’area e alla crescita della comunità locale. “Ci sono state diverse America’s Cup utilizzate per rivitalizzare le comunità, per cambiarle in meglio. Quello che sta accadendo qui contribuirà a rigenerare profondamente tutta l’area”, ha sottolineato.

Pubblicità

Il Team USA, con il suo approccio positivo e la sua volontà di imparare, si presenta come un’alternativa interessante per l’America’s Cup 2027. Read ha espresso la speranza che i momenti migliori della sua carriera debbano ancora arrivare. Spero che i momenti migliori della mia carriera debbano ancora arrivare, ha detto, rafforzando l’idea che il progetto non è solo un’opportunità, ma un investimento nel futuro della vela e del team.

Un’esperienza di squadra

Read ha anche sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. “Questa regata non riguarda solo la vela. Serve a imparare come deve funzionare ogni giorno l’intero team”, ha spiegato. L’America’s Cup 2027 rappresenta un’occasione per testare le capacità del team e per costruire una base solida per il futuro. E questo è solo l’inizio, ha concluso Read, rafforzando l’idea che il progetto statunitense è lungimirante e ambizioso. Il progetto del Team USA si basa su una visione a lungo termine, con l’obiettivo di creare un impatto positivo non solo nella vela, ma anche nella comunità locale. L’America’s Cup 2027 rappresenta un’occasione unica per il team, che si presenta con un atteggiamento positivo e una volontà di imparare. Read ha espresso la sua fiducia nel futuro del team e nel potenziale dell’evento, riconoscendo l’importanza del momento e l’importanza di costruire una base solida per il futuro.