Paris Brunner, attaccante del Monaco, in polemica per esultanza simile a decapitazione

Attaccante del Monaco esulta dopo un gol con gesto simile a decapitazione, suscitando polemica

Un gesto che ha suscitato polemiche in Francia dopo un gol decisivo del Monaco. Paris Brunner, attaccante tedesco classe 2006, ha esultato in modo che ha suscitato reazioni forti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il 20enne, in forza al club di Ligue 1, ha mimato un gesto simile a una decapitazione, con il pollice che scorre lungo la gola. Il gesto, avvenuto nella foga del momento, ha acceso la polemica tra gli addetti ai lavori e sui social media, con il rischio di una squalifica se l’arbitro ne avrà fatto menzione nel referto.

Le spiegazioni dell’attaccante

Brunner ha subito chiarito che non voleva mancare di rispetto a nessuno, spiegando che il suo intento era di esprimere la gioia per il gol e non di offendere. Non volevo mancare di rispetto a nessuno, ha detto, aggiungendo che il gesto è stato frainteso. «Quello che volevo dire era: ‘Che gol, è finita’», ha spiegato, cercando di rassicurare i tifosi e i media. L’attaccante ha anche espresso rammarico per eventuali ferite causate dal suo gesto, dicendo di agire condizionato dall’emozione e di non aver voluto offendere.

La rete di Brunner, pesante per l’importanza della partita, ha suscitato emozioni intense, soprattutto dopo un match in cui il Monaco ha mantenuto la leadership in Ligue 1. Il giocatore ha riconosciuto di aver agito in un momento di forte emozione, senza però intendere di offendere. «È successo nella foga del momento», ha detto, cercando di spiegare il contesto del suo gesto. L’attaccante ha anche espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha rivolto i suoi pensieri al prossimo match casalingo, cercando di rimettere in sesto la sua immagine.

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Le reazioni e le scuse social

Dopo la partita, Brunner ha pubblicato una storia su Instagram per scusarsi, dicendo di essere frustrato per il risultato ma fiero della reazione della squadra. Frustrato per il risultato di Strasburgo, ma fiero della reazione della squadra, ha scritto, cercando di rassicurare i tifosi. L’attaccante ha anche precisato che non voleva mancare di rispetto a nessuno e ha chiesto scusa per eventuali ferite causate dal suo gesto. Le reazioni sui social sono state miste, con alcune persone che hanno apprezzato l’emozione del momento e altre che hanno criticato il gesto.

Il gesto di Brunner, pur inteso come un momento di emozione, ha suscitato dibattiti su come i giocatori esultino dopo un gol. Ogni attaccante ha un suo modo di celebrare, e se non ne ha uno fisso ne inventa uno di volta in volta. Tuttavia, il modo in cui Brunner ha esultato ha suscitato reazioni forti, con alcune voci che lo hanno accusato di insultare la sua famiglia. L’attaccante ha chiarito che non aveva intenzione di offendere e che il gesto è stato frainteso. Il Monaco, in attesa del referto dell’arbitro, dovrà valutare eventuali sanzioni per il comportamento dell’attaccante.

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