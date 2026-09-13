Mikel Landa celebra la vittoria con MARCA: “Sono molto testardo, forse qualcuno si ispirerà”

Mikel Landa celebra la sua vittoria in una intervista a MARCA, sorridendo e parlando dei suoi figli

Mikel Landa ha festeggiato la sua vittoria in una intervista a MARCA, poco dopo aver concluso la Vuelta a España. Il ciclista spagnolo, noto per la sua tenacia e la sua capacità di rimanere in sella nonostante le difficoltà, ha espresso emozione e gratitudine per il successo che ha segnato un momento importante nella sua carriera. La vittoria, ottenuta dopo anni di sforzi e di momenti difficili, ha riacceso la speranza in lui e nel suo team. Landa ha parlato della sua famiglia, dei momenti più duri e del futuro che lo attende.

Una vittoria che attendeva da tempo

Landa ha sottolineato come questa vittoria fosse una conquista che aveva seguito per molto tempo. Dopo anni di calette e di momenti di sconforto, il successo in questa edizione della Vuelta a España rappresenta un punto di svolta. “Sono molto testardo, forse qualcuno si ispirerà”, ha detto, riferendosi alla sua capacità di non mollare mai, anche quando le condizioni non sembravano favorevoli. L’atleta ha ricordato come, in passato, avesse perso molte opportunità a causa di incidenti e di sfortuna, ma questa volta aveva trovato la forza per vincere.

La resistenza e la determinazione

Durante l’intervista, Landa ha parlato di come, in questa edizione della Vuelta, avesse affrontato diversi momenti di difficoltà. “Avevo pensato di mollare più volte, ma c’era gente che voleva che vincessi”, ha spiegato, riferendosi ai compagni di squadra e ai supporter che lo hanno sostenuto. L’atleta ha anche ricordato le sue cadute in passato, come quella a Aru o quelle nel Giro d’Italia, che lo avevano messo in crisi. “Le cadute sono state un momento difficile, ma ho sempre cercato di rimanere in sella”, ha detto, sottolineando la sua determinazione.

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La sua vittoria non è stata solo un successo personale, ma anche un momento di riconciliazione con il passato. Landa ha espresso emozione per il fatto che, dopo anni di sforzi, finalmente avesse potuto godere di una vittoria che lo aveva seguito per molto tempo. “Sono contento, ma so che devo continuare a lottare”, ha concluso, mostrando la sua volontà di proseguire nel ciclismo.

Un futuro pieno di progetti

Il futuro di Landa sembra promettente. Dopo la vittoria in questa edizione della Vuelta, l’atleta ha parlato dei progetti che ha in mente per il prossimo anno. “Vorrei continuare a essere un corridore combattivo e a dare il massimo”, ha detto, sottolineando la sua volontà di rimanere in sella nonostante l’età e le difficoltà del mondo del ciclismo. Landa ha anche parlato del suo team, che sta cercando di crescere e di riacquistare la sua fama. “Vorrei che la marea naranja torni a essere una forza importante”, ha detto, riferendosi al colore del suo team.

Con questa vittoria, Mikel Landa ha dimostrato che la resistenza e la determinazione possono portare a risultati importanti. Il suo successo non è solo un momento di gioia, ma anche un segnale di speranza per chi, come lui, ha affrontato difficoltà e ha continuato a lottare. La sua storia è un esempio di come, con la tenacia, si possono superare le sfide e raggiungere i propri obiettivi.