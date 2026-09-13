Laver Cup 2026, Tommy Paul out: Cerundolo sostituisce il giocatore statunitense

Squadra Team World senza Tommy Paul, Francisco Cerundolo entra in lizza per Laver Cup 2026

La Laver Cup 2026 si prepara a un’edizione in cui il Team World dovrà fare i conti con l’assenza di Tommy Paul, il quale ha deciso di non partecipare a causa di condizioni fisiche non ottimali. A sostituirlo è stato chiamato Francisco Cerundolo, un giocatore argentino con un’esperienza significativa nella competizione. La sfida di Londra, in programma dal 25 al 27 settembre, si preannuncia ricca di interesse, con il Team Europe guidato da Yannick Noah che punta a riprendersi il trofeo dopo la vittoria del 2025.

Un cambio di ultim’ora per il Team World

Il cambio dell’ultimo momento non altera soltanto la composizione numerica della squadra, ma consegna ad Andre Agassi un giocatore già abituato alla particolare formula della Laver Cup e alle dinamiche di una competizione che alterna incontri di singolare e doppio. Francisco Cerundolo, infatti, è entrato a far parte della squadra per la quarta volta consecutiva, confermando una presenza ormai diventata una costante nel percorso internazionale del giocatore.

La scelta di Agassi si basa sull’esperienza e la capacità di adattarsi al format della Laver Cup.

Pubblicità

Un bilancio positivo nelle precedenti edizioni

Cerundolo arriva inoltre alla competizione con un bilancio significativo nelle precedenti edizioni. Nel 2023 fu protagonista del successo del Team World grazie alla vittoria ottenuta contro Alejandro Davidovich Fokina. Un anno più tardi riuscì a superare Casper Ruud, anche se il suo risultato non fu sufficiente per evitare la sconfitta della squadra contro il Team Europe. Nel 2025, invece, mise a referto una vittoria contro Holger Rune, prima di arrendersi a Carlos Alcaraz. Con l’ingresso dell’argentino, la formazione della squadra di Agassi sarà composta da Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien, Alexander Bublik e dal sudamericano. Dall’altra parte della rete ci sarà un Team Europe particolarmente competitivo, con giocatori come Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik e Casper Ruud.

La squadra di Noah si presenta in forma competitiva e pronta a contendersi il trofeo.

Il Team World, dopo il successo del 2025, proverà a confermarsi davanti al pubblico europeo, mentre la squadra di Noah cercherà di riprendersi il trofeo. La sfida di Londra si preannuncia dunque ancora una volta ricca di interesse, con un’atmosfera che promette di essere intensa e coinvolgente. La Laver Cup 2026 si appresta a diventare un’altra tappa importante nel calendario del tennis internazionale, con un confronto tra due squadre che si sono dimostrate in grado di competere su un piano di livello elevato. La sostituzione di Tommy Paul con Francisco Cerundolo rappresenta un’altra prova di adattabilità e strategia da parte di Andre Agassi, che punta a mantenere la continuità del Team World.