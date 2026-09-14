David ‘Capi’ García, pioniere dell’insegnamento del surf, entra nel Paseo de las Estrellas di Somo.

David ‘Capi’ García riceve una stella nel Paseo de las Estrellas di Somo, riconoscimento per la sua carriera nel surf

David ‘Capi’ García, pioniere dell’insegnamento del surf in Spagna, entra nel Paseo de las Estrellas di Somo, un riconoscimento che celebra una carriera di oltre trent’anni dedicati alla diffusione e all’insegnamento del surf. Il fondatore dell’Escuela Cántabra de Surf ha trasformato una semplice casetta sulla spiaggia in un’istituzione che ha contribuito a far crescere il surf come sport e attività turistica. Il riconoscimento, consegnato durante un evento in Paseo Marítimo di Somo, rappresenta un’importante testimonianza del suo impegno e della sua passione per il mare e per la cultura del surf.

Un’esperienza iniziata con un cartello sulla spiaggia

Nel 1991, con poco più di 16 anni e insieme a Nel Estrada, David ‘Capi’ García ha iniziato a insegnare il surf in una casetta sulla spiaggia di Somo. Con un piccolo numero di tavole e traje, ha avviato un’esperienza che, negli anni, si è trasformata in un’istituzione. L’Escuela Cántabra de Surf ha iniziato con lezioni dirette sulla sabbia, ma con il passare del tempo ha trovato un luogo più ampio, con strutture moderne e a ridosso della spiaggia, diventando un punto di riferimento per l’insegnamento del surf in Spagna. Il progetto ha contribuito a far crescere il surf come sport e a creare un’industria turistica legata a questa attività.

Con un cartello e una passione, ha trasformato un’idea in un’istituzione.

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Un’evoluzione che ha trasformato un paese

La località di Somo ha visto l’evoluzione del surf da un’attività marginale a un elemento centrale della sua identità. Il riconoscimento di David ‘Capi’ García non è solo un onore personale, ma anche un simbolo del cambiamento che ha portato il paese a diventare un importante referente per il surf in Spagna. L’edile Jenaro Gutiérrez ha sottolineato come la figura di Capi abbia contribuito alla trasformazione del municipio in un luogo dove il surf è parte integrante della cultura e dell’economia locale. La sua passione e dedizione hanno reso possibile questa evoluzione.

Il surf non è solo un sport, ma un elemento di identità e sviluppo per Somo.

David ‘Capi’ García ha sempre visto l’insegnamento del surf come un modo per condividere una cultura e un modo di vivere legati alla natura, al mare e al rispetto per l’ambiente. L’Escuela Cántabra de Surf è nata con l’intenzione di trasmettere valori e una filosofia di vita attraverso il surf. La sua storia è diventata un patrimonio per la comunità e un esempio per chi vuole dedicarsi a questo sport. Ora, con la sua stella nel Paseo de las Estrellas, il suo contributo è riconosciuto non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale. La sua esperienza è un’ispirazione per chiunque desideri contribuire al mondo del surf.

Il Paseo de las Estrellas del Surf, situato a Somo, è un’installazione che celebra le figure che hanno contribuito al mondo del surf in Spagna. David ‘Capi’ García è stato aggiunto al paseo insieme a altre figure importanti, come Aritz Aranburu, Pablo Gutiérrez, Aitor Francesena “Gallo” e Laura Revuelta. La sua stella rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un simbolo del ruolo che il surf ha giocato nel trasformare Somo in un importante centro per questo sport. La sua storia è un esempio di come un’idea iniziale possa crescere in un’istituzione di riferimento.

Con la sua passione e dedizione, David ‘Capi’ García ha contribuito a far crescere il surf in Spagna e a trasformare Somo in un luogo dove il mare e il surf sono parte integrante della cultura e dell’economia. Il suo riconoscimento nel Paseo de las Estrellas è un simbolo del suo impegno e della sua capacità di ispirare altre persone a dedicarsi a questo sport. La sua storia è un esempio di come un’idea iniziale possa diventare un’istituzione di riferimento e un’esperienza condivisa.