LaVuelta e la Fórmula 1 potrebbero coincidere a Madrid: apertura di Guillén al “superdomingo”

Due eventi sportivi si scontrano a Madrid: LaVuelta e la Fórmula 1

LaVuelta e la Fórmula 1 potrebbero coincidere a Madrid nel 2027, aprendo la porta a un “superdomingo” che potrebbe diventare un evento unico per la capitale spagnola. Il presidente della Federazione Spagnola del Ciclismo, José Vicioso, ha avanzato la possibilità che la contrarreloj dei Campionati di Spagna 2027 si svolga nel circuito di Fórmula 1 di Madrid, sfruttando il trazado di Madring, in IFEMA-Valdebebas. La decisione, tuttavia, dipende da dove la Fórmula 1 collocherà la sua gara madrileña nel calendario 2027. Il 26 settembre, data già riservata a LaVuelta per il suo arrivo a Madrid, potrebbe diventare il giorno in cui si scontrano due grandi eventi sportivi.

Un’ipotesi in discussione per il 2027

La Federazione Spagnola del Ciclismo, come spiegato da Vicioso, sta valutando l’idea di portare la contrarreloj dei Campionati di Spagna nel circuito di Fórmula 1 di Madrid, un’ipotesi che potrebbe portare a una convivenza tra due eventi di grande rilevanza. La scelta del trazado di Madring, noto per la sua modernità e la sua visibilità televisiva, potrebbe rendere l’evento più attraente per il pubblico e per i media. Tuttavia, la logistica, la mobilità e la sicurezza rappresentano un grande sfida, ma nonostante ciò, da parte di LaVuelta non si esclude questa possibilità.

La coincidenza tra due eventi di prestigio potrebbe diventare realtà. LaVuelta ha già fissato il 26 settembre come data finale per la sua edizione 2027, che si svolgerà dal 4 al 26 settembre, con un percorso che si snoderà tra Galicia e Madrid. La coincidenza con la Fórmula 1 potrebbe portare a un evento unico, con monoplazas e ciclisti che si sfidano nello stesso fine settimana. Tuttavia, la realizzazione di un simile evento richiederebbe un coordinamento estremamente complesso, ma Guillén ha espresso la sua fiducia nella capacità di Madrid di ospitare entrambi gli eventi.

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Un’ipotesi aperta per il futuro

Javier Guillén, direttore generale di LaVuelta, ha espresso la sua apertura a una coincidenza tra LaVuelta e la Fórmula 1 a Madrid, anche se non si esclude la possibilità di realizzarla in un altro anno. Dopo che nel 2026 i due eventi hanno condiviso la data ma non la città, il 2027 potrebbe rappresentare un passo in più verso una convivenza più stretta. La decisione dipende in gran parte dal calendario della Fórmula 1, che non è ancora definito per la prossima stagione.

La Fórmula 1 ha garantito la sua presenza a Madrid fino al 2035. La Fórmula 1 ha garantito la sua presenza a Madrid fino al 2035, ma il calendario 2027 non è ancora stato pubblicato. LaVuelta ha già fissato il 26 settembre come data finale per la sua edizione 2027, che si svolgerà dal 4 al 26 settembre, con un percorso che si snoderà tra Galicia e Madrid. La coincidenza con la Fórmula 1 potrebbe portare a un evento unico, con monoplazas e ciclisti che si sfidano nello stesso fine settimana.

La situazione si complica ulteriormente con la decisione di LaVuelta di ritardare le sue date nel 2027 a causa della celebrazione dei Supermundiali di ciclismo nel mese di agosto. Questo ha portato a un’edizione più tardiva, con la finale fissata al 26 settembre. La Fórmula 1, invece, potrebbe spostarsi verso il fine settimana più tardi del mese, creando un’occasione unica per due sport di grande prestigio. La decisione finale, tuttavia, dipende da dove la Fórmula 1 collocherà la sua gara a Madrid nel prossimo calendario.