Kimi Antonelli in cerca del Mondiale 2026: le gare mancanti e i risultati in pista

Kimi Antonelli in pista durante le gare mancanti del Mondiale 2025, in cerca del titolo

Kimi Antonelli, ventenne pilota della Mercedes, si avvicina sempre di più al titolo del Mondiale di Formula 1 2026. Dopo un’annata in cui ha dimostrato costanza e capacità di gestire la pressione, il pilota finlandese si trova a pochi passi dal raggiungere il traguardo che da sempre ha sognato. Con nove gare rimaste alla fine del campionato, Antonelli si appresta a disputare le ultime prove del calendario, cercando di consolidare il vantaggio in classifica e di portare a casa il titolo con una certezza aritmetica. Il suo percorso, però, non è stato privo di sfide e momenti di tensione, soprattutto nei circuiti mancanti.

Le gare mancanti e i risultati in pista

Dopo aver concluso la stagione 2025 con un rendimento in crescita, Antonelli ha affrontato le ultime gare del calendario con una strategia ben definita. Il suo percorso ha visto momenti di forte pressione, come a Città del Messico, dove ha battagliato alla pari con George Russell, e in Brasile, dove ha ottenuto il doppio secondo posto tra Sprint e gara, rimanendo dietro solo a Lando Norris. Questi risultati hanno messo in luce la sua capacità di adattarsi alle diverse condizioni di pista e di mantenere un livello costante di prestazioni.

Il rendimento dell’azzurro migliorò ulteriormente con il sesto posto a Città del Messico e soprattutto con il doppio secondo posto tra Sprint e gara in Brasile. Il ventenne emiliano della Mercedes può cominciare a gestire il suo enorme vantaggio in classifica senza prendere rischi eccessivi e portando a casa punti preziosi gara dopo gara nel tentativo di festeggiare la certezza aritmetica del titolo con almeno uno o due Gran Premi d’anticipo.

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Un percorso di crescita e di maturità

La stagione 2025 ha rappresentato un passo importante per Antonelli, che ha dimostrato di poter competere a livello mondiale. Dopo un inizio di campionato in cui ha affrontato alcune difficoltà, il pilota ha trovato la sua strada, migliorando costantemente il suo rendimento. La sua gestione del vantaggio in classifica è stata un aspetto chiave, permettendogli di non prendere rischi eccessivi e di concentrarsi su gare strategiche per chiudere il Mondiale.

Successivamente ci si trasferì in Texas ed in particolare al COTA di Austin, che fu teatro un anno fa di una corsa molto sfortunata per Antonelli, costretto ad un piazzamento fuori dalla zona punti dopo essere stato speronato da Sainz. La sua maturità in pista ha reso il suo percorso ancora più convincente. La sua capacità di adattarsi alle diverse sfide e di mantenere un livello di prestazioni elevato ha reso il suo percorso un esempio di come un rookie possa raggiungere traguardi di alto livello. Con il calendario che si avvicina alla fine, Antonelli si prepara a disputare le ultime prove con la consapevolezza di essere in una posizione privilegiata. La sua stagione 2025 è stata un’esperienza di crescita, e le prossime gare potrebbero essere l’ultimo tassello per completare il suo sogno di vincere il Mondiale.