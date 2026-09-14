Gennaro Pirelli si conferma leader mondiale: “Vincere l’oro ai Mondiali è il mio sogno, ma penso un passo alla volta”

Judoka napoletano Gennaro Pirelli si conferma leader mondiale, pronto per i Mondiali di Baku 2026

Gennaro Pirelli, judoka napoletano, si è confermato nuovo n.1 del ranking mondiale nella categoria -100 kg, dopo una stagione di risultati straordinari. Il portacolori della Fiamme Oro, in vista dei Campionati del Mondo 2026 a Baku, ha espresso un ambizioso ma pragmatico obiettivo: vincere l’oro ai Mondiali. “Sogno di vincere l’oro ai Mondiali, ma penso un passo alla volta”, ha dichiarato il judoka, che si presenta come favorito principale del tabellone. La sua prestazione al Grand Slam di Budapest ha segnato un salto di qualità impressionante, portandolo a diventare uno dei punti di riferimento globali della categoria all’inizio del biennio di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Un percorso di crescita e concentrazione

Pirelli ha dimostrato una costanza e una maturità tecniche invidiabili, vincendo cinque incontri consecutivi al Grand Slam di Budapest. Questo risultato lo ha portato a consolidare la sua posizione al vertice del ranking mondiale. “Mi fido ciecamente delle mie capacità e del mio allenatore, che mi aiuta a rimanere concentrato un passo alla volta”, ha spiegato il judoka, che ha sottolineato l’importanza di un approccio graduale e mirato. La sua strategia, basata sulla battaglia per la presa (kumikata) e sul variare la strategia d’attacco da destra a sinistra, si è rivelata vincente contro avversari di alto livello, come il portoghese e il giapponese.

La sua vittoria al Grand Slam di Budapest non è solo un risultato sportivo, ma un segnale di una crescita costante e di una maturità tecnica e mentale che lo pongono in una posizione privilegiata per la prossima rassegna iridata. Pirelli, con la sua combinazione di abilità, determinazione e spirito di squadra, rappresenta un punto di riferimento per l’Italia e per il judo mondiale. La sua strada, però, è ancora lunga e richiede ulteriore impegno, come ha sottolineato lui stesso: “Penso un passo alla volta, ma ogni passo è importante per raggiungere il mio obiettivo”.

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Un sogno che si avvicina

Il judoka napoletano, noto per la sua personalità spicciola e il suo spirito scaramantico, ha espresso un forte impegno per la prossima fase della sua carriera. “Oggi mi sentivo benissimo ed è esattamente la carica di motivazione di cui avevo bisogno in vista dei Mondiali”, ha commentato Pirelli, che ha già in mente il prossimo passo: tornare in palestra già martedì per continuare a lavorare. La sua preparazione è al top, e il suo obiettivo è chiaro: vincere l’oro ai Mondiali. “Vincere l’oro ai Mondiali è il mio sogno da sempre”, ha dichiarato, sottolineando la sua determinazione e la sua capacità di rimanere concentrato su ciò che conta.

La sua vittoria al Grand Slam di Budapest ha segnato un passo importante nella sua carriera, ma Pirelli sa che il lavoro non è mai finito. “Da buon napoletano scaramantico, il mio unico pensiero ora è rientrare in palestra già martedì per continuare a lavorare”, ha concluso il judoka, che si prepara con determinazione al prossimo grande impegno. Il suo percorso, tra ambizione e pragmatismo, lo porta sempre più vicino al suo obiettivo: vincere l’oro ai Mondiali.